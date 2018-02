Elsa Artadi (JxCat): "Puigdemont és el nostre candidat i sobretot el del Parlament"

La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dijous que el candidat del seu grup i també el del Parlament és l'actual president de la Generalitat. "Carles Puigdemont és el nostre candidat i sobretot el del Parlament", ha dit Artadi a la premsa als passadissos del Parlament. La diputada, que ha fet aquestes declaracions mentre sortia del seu despatx del Parlament envoltada de periodistes, ha deixat clar així que ara per ara JxCat té un candidat, que és Puigdemont. Aquest matí RAC1 l'havia situat com a "candidata de consens" per substituir Puigdemont.

I és que JxCat manté la mateixa posició que tenia: vol investir Puigdemont al Parlament i negocia amb ERC com fer-ho. De moment, sobre la taula hi ha reformar la llei de presidència per permetre la investidura a distància i una proposta de resolució (que s'aprovaria abans del ple) per reconèixer Carles Puigdemont i el seu govern com a legítims. Aquesta tarda seguiran les negociacions al Parlament.

Tanmateix, tal com publica avui l'ARA, JxCat sí que es planteja escenaris en què el president exiliat a Brussel·les faria un pas al costat per investir un altre candidat a Barcelona. La llista del president va traslladar a ERC i a la CUP a Brussel·les la possibilitat d'investir un altre diputat si no era possible fer-ho amb Puigdemont a distància perquè el Constitucional torna a vetar totes les opcions. No van posar sobre la taula, però, cap candidat alternatiu. Tot i això, a les travesses també hi apareixen Jordi Turull i Jordi Sànchez.

En concret, el document que la CUP va remetre a la militància perquè es pronunciés deia: "Si aquesta [investidura] no és possible, la proposta que se’ns trasllada a Brussel·les és la d’investir un altre candidat de JxCat. No se’ns trasllada cap nom. Tota la proposta versa sobre la idea que aquesta última possibilitat implicaria que la presidència a Barcelona tingués un caràcter simbòlic i obeís els mandats de Brussel·les".

A banda de les accions que JxCat proposa dur a terme al Parlament, la llista de president també vol fer una investidura simbòlica a Bèlgica en una assemblea de càrrecs electes que donés lloc a un consell de la República presidit per Puigdemont.