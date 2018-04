Endavant avisa que "el dret a l'autodeterminació no pot ser moneda de canvi" en una negociació amb l'Estat

Endavant, una de les organitzacions que integren la CUP, avisa que el diàleg que demana Carles Puigdemont amb l'Estat no pot tenir "el dret a l'autodeterminació" com una "moneda de canvi". En un comunicat, l'organització assegura que discrepa "frontalment del full de ruta exposat per Carles Puigdemont" en la roda de premsa que va oferir dissabte al matí des de Berlín.

En el text, Endavant assegura que de la mateixa manera que "la solidaritat antirepressiva no es pot condicionar a contrapartides polítiques", també creuen que "l'opinió política de les persones represaliades ha de poder ser analitzada críticament". En altres paraules, tot i que se solidaritzen amb la situació dels presos i els exiliats, no comparteixen la via política que volen seguir a partir d'ara.

Així, creuen que les eleccions del 21-D van demostrar que "la voluntat popular demanava la restitució del govern i el no reconeixement de l'autoritat dels aparells de l'estat sobre la sobirania de Catalunya". Endavant considera que el full de ruta que dibuixen JxCat i ERC suposa "conformar un govern autonòmic" una altra vegada i això, asseguren, "contradiu el vot expressat el 21-D".

De fet, l'organització veu "amb preocupació i alarma" les crides al diàleg amb l'Estat per tal de negociar una sortida política amb Catalunya, perquè creuen que no s'ha posat com a "punt de partida l'inalienable dret a l'autodeterminació" de Catalunya. Per això, defensen que aquest dret no sigui una "moneda de canvi" en cap taula de negociació. "Un nou encaix de Catalunya dins l'estat espanyol, forçat per la violència policial i judicial, és l'antítesi de l'exercici de l'autodeterminació i de tot allò que l'1 d'octubre significa", conclouen.