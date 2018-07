Engega l'assemblea del PDECat amb el pols Puigdemont-Pascal i el debat sobre com sumar-se a la Crida

Tot obert a l'assemblea del PDECat: el futur de Marta Pascal com a coordinadora general del partit, que manté un pols amb l'expresident Carles Puigdemont, està en l'aire. A 48 hores d'escollir una nova direcció i decidir si el partit se suma a la Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont, Pascal i els sectors crítics intensifiquen els contactes per no escenificar la divisió durant l'assemblea.

Segons expliquen fonts del PDECat a l'ARA, els crítics, encapçalats per Joan Ramon Casals i els consellers Miquel Buch i Damià Calvet, haurien arribat a un pacte amb els exconsellers empresonats del PDECat i el mateix expresident Carles Puigdemont per sortir de l'atzucac: es tractaria de configurar una nova executiva sense coordinadora general ni d'organització i que dirigís el partit una presidència (per a David Bonvehí) i una vicepresidència. En aquesta fórmula, Pascal quedaria en un segon pla però seguiria a l'executiva, on també hi tindrien presència Buch i Calvet.

De moment, Pascal té la proposta a sobre la taula i, malgrat que algunes fonts apunten que ella l'hauria rebutjat, la coordinadora general ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació que ella no ha declinat cap acord. "No he rebutjat cap pacte", ha dit a l'entrada de l'assemblea. També ha mostrat la seva disposició a fer un partit "més fort" i "unit".

Aquest matí Pascal ha anat a veure els exconsellers presos a Lledoners i, seguidament, ho han fet Buch -sempre a l'entorn de Jordi Turull-; Calvet -mà dreta de Josep Rull-, i Mercè Homs -companya de files de Joaquim Forn a Barcelona-.

Puigdemont evidencia la distància amb Pascal

Aquesta setmana Puigdemont ha evidenciat en privat les seves reticències a que Pascal segueixi al capdavant de la direcció. L'expresident pretén impulsar la Crida que deixaria el PDECat en un segon pla, mentre que Pascal considera que aquest nou moviment "no és incompatible" amb un partit "fort".

Els exconsellers Rull, Turull, Forn i Lluís Puig, per la seva banda,empenyen la direcció perquè se sumi a la Crida Nacional per la República. Han proposat una comissió -liderada per ells mateixos- que encamini el PDECat dins el nou moviment de Puigdemont.