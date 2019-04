Error d'ERC al programa electoral: planteja un salari mínim més alt a Espanya que a la República Catalana

Per a les eleccions generals del 28 d'abril, ERC ha intentat dibuixar dos escenaris dins del mateix programa electoral. Un és el possibilista, amb propostes per defensar a curt termini dins l'estat espanyol. L'altre és l'idealista, que inclou totes aquelles qüestions que els republicans consideren que es podrien regular en una hipotètica República Catalana. Com a norma general, el plantejament que fan servir per definir l'estat independent és més ambiciós que no pas el que consideren adequat per al "mentrestant". Amb una excepció: el salari mínim interprofessional (SMI). Segons el programa (pàgines 79 i 80), al Congrés de Diputats defensaran que s'incrementi dels 900 euros mensuals actuals (14 pagues) fins a situar-lo "a un mínim de 1.200". En canvi, en la República Catalana s'establiria "a partir dels 1.000".

Programa electoral d'ERC a les eleccions generals del 2019

Es tracta d'un error que, tot i les revisions exhaustives dels últims dies –el programa electoral es va fer públic amb la campanya ja començada– no havia sigut detectat, expliquen a l'ARA des del partit. Fins ara els republicans parlaven dels 1.000 euros mensuals, però ara han decidit apujar-los als 1.200 tant en la versió possibilista com en la idealista. L'error consisteix en el fet que el partit ha incorporat intacta la proposta que feia fa uns anys sobre la República Catalana sense actualitzar l'import del salari mínim.

No és el primer embolic amb l'SMI en campanya. Aquesta mateixa setmana el candidat del PP a la presidència del govern espanyol, Pablo Casado, va proposar "incrementar el salari mínim fins als 850 euros mensuals", quan des de l'1 de gener està en els 900. La seva afirmació va generar crítiques i polèmica per part de sindicats i partits d'esquerra i ell ràpidament es va afanyar a dir que en cap cas havia plantejat una reducció de l'SMI. Casado feia referència a la negociació entre patronal i sindicats d'ara fa un any com si no hagués existit el decret del govern espanyol de finals del 2018.

I aquest divendres va ser el torn de JxCat. Per al 28-A, el partit defensa que a Catalunya el salari mínim arribi fins als 1.100 euros pel cost més elevat de la vida respecte a la mitjana espanyola. Però les números 2 i 3 de la candidatura, Laura Borràs i Míriam Nogueras, van tenir algun problema a l'hora de defensar la proposta dient que encara no estava xifrada, tot i que al programa consten els 1.100 euros i no s'especifica si només per a Catalunya o per a tot l'Estat.

L'SMI com a arma electoral

Els programes electorals dels partits estan plens de promeses, bona part de les quals no s'arribaran a complir i seran reciclades per a futures eleccions. El salari mínim n'és un bon exemple. Pràcticament inalterable durant els anys de la crisi, els partits de l'oposició aprofitaven per incloure grans pujades en els programes electorals, que mai es feien realitat. El 2016, per exemple, ERC i CDC plantejaven que arribés als 1.000 euros mensuals en 14 pagues, quan estava poc per sobre dels 650. La gran novetat va arribar a finals de l'any passat, quan el PSOE i Podem van pactar incrementar l'SMI dels 735 als 900 euros al mes.

De la seva banda, el president del govern espanyol s'ha compromès a situar l'SMI en el 60% del salari mitjà. Un percentatge que prové de les recomanacions del Consell d'Europa, tot i que la Carta Social Europea simplement "reconeix el dret dels treballadors a una remuneració suficient que els proporcioni a ells i les seves famílies un nivell de vida decorós". Tenint en compte que el salari mitjà a Espanya es va situar en els 23.156 euros anuals el 2018, el salari mínim s'hauria de situar en gairebé 13.900 euros, uns 990 al mes.