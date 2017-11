Espadaler: "Ens hem reservat alguns àmbits de vot diferenciat amb el PSC"

"No he fitxat pel PSC ni ho faré mai". Així de clar ho ha dit Ramon Espadaler, líder d'Units per Avançar (hereus d'Unió), en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya (RNE), per recalcar que es tracta només d'una aliança estratègica per aquestes eleccions. Per aquest motiu, preguntat per si tindran llibertat de vot els seus diputats dins el grup del PSC al Parlament, Espadaler ha respost: "Som formacions polítiques diferents i ens hem reservat alguns àmbits de vot diferenciat", i ha posat com a exemple la Sanitat i l'Educació.

Una d'aquestes votacions delicades podria ser, si l'aritmètica parlamentària resultant del 21-D així ho diu, que els vots del grup del PSC puguin ser decisius per fer presidenta de Catalunya Inés Arrimadas. Preguntat per aquesta qüestió, però, Espadaler s'ha escapolit: "El nostre compromís és fer president a Miquel Iceta".

Respecte a les declaracions del president Carles Puigdemont al diari 'Le Soir' d'ahir, l'ex conseller d'Unió ha dit: "Que una altra relació amb Espanya és possible ho venim dient nosaltres des de fa anys, i per això hem rebut pals des del sector precisament que defensa Puigdemont".

"Ens van acusar de botiflers, però el temps posarà tothom al seu lloc. Ara defenso un encaix entre Catalunya i Espanya molt similar al que vaig defensar el 27-S, jo no em traeixo a mi mateix", replica.

I Espadaler conclou: "Aquí s’acusa a tothom que no és independentista d’unionista, i els que estem al mig sempre rebem dels dos costats".