La preocupació a Espanya per la independència del Catalunya cau del segon al quart lloc al novembre

La preocupació per la independència de Catalunya a Espanya va caure del segon al quart lloc al novembre, en comparació amb les dades de l'octubre, segons les dades del CIS publicades aquest dimarts. En concret, els espanyols que diuen tenir aquesta preocupació passa dels 29 punts fins als 24,6 punts, i cau per darrere de l'atur, que continua liderant la llista de problemes, la corrupció i el frau, que passa a segon lloc i els polítics en general. Tot i així, la preocupació per la independència continua en entorns de màxims, i se situa encara per sobre de la preocupació per la situació econòmica d'Espanya.

El novembre es va estrenar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, aprovat el dia 27 d'octubre pel Senat, a la vegada que el Parlament va votar la declaració d'independència.

Els vasos comunicants entre problemes es demostren entre la independència i la corrupció. Si a l'octubre, després del referèndum de l'1-O, la corrupció dels partit polítics va disminuir dràsticament en la llista de preocupacions, fins als 28,3 punts, passant al tercer lloc, en el baròmetre del novembre torna a repuntar fins als 31,5 punts i recuperant la segona posició.

El baròmetre del novembre no inclou estimació de vot. Ahir dilluns, el CIS ja va publicar l'única enquesta oficial preelectoral de les eleccions catalanes del 21 de desembre, que indicaven una possible victòria en vots de Ciutadans, en escons d'ERC, i una possible pèrdua de la majoria absoluta independentista.