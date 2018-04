Esperanza Aguirre: "Que jo sàpiga no hi ha hagut cap finançament il·legal del PP de Madrid"

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre ha assegurat que a ella no li consta que hi hagi hagut "cap finançament il·legal del PP de Madrid", tot i que ha reconegut que va cometre "un error greu" per no vigilar els seus comptes. Aguirre ha comparegut aquest dimarts davant la comissió d'investigació del finançament irregular del PP al Congrés dels Diputats i ha afirmat que com a presidenta del PP d'aquesta comunitat des del 2014 fins al 2016, "era responsable de tot el que passava al PP de Madrid, incloses les finances".

"Jo no vaig muntar cap sistema de finançament, ja hi era quan vaig arribar", ha afegit per precisar després que aquest sistema no era irregular i que, segons ella coneixia, no ha existit una caixa B. Aguirre ha afirmat que ella "mai" ha entrat en el finançament del PP, perquè d'això se n'ocupaven unes altres quatre persones, però ha reconegut que mai les va vigilar, el que va se run "error greu" i per això, va decidir dimitir sense buscar "excuses".

Entre les preguntes dels diputats, el diputat d'Units Podem, Alberto Garzón, li ha demanat per la reunió que va mantenir amb Mariano Rajoy l'any 2004 en la qual es va parlar d'adjudicacions en dos municipis madrilenys: Arganda del Rey i Majadahonda, tots dos investigats en el cas Gürtel. Aguirre ha recordat a Garzón que va descriure aquesta reunió en el seu llibre, que li va reglar, ha assegurat, a Pablo Iglesias. "Com que és comunista li volia reglar el de Paracuellos, però no he tingut temps", li ha contestat. En aquest punt, el president de la comissió, Pedro Quevedo, ha intervingut i ha instat a continuar amb el debat sobre el finançament dels populars "abans que exploti alguna cosa".

Sobre la suposada caixa B del PP, Aguirre ha dit que no creu que "els diners se'ls emportessin a la butxaca uns quants senyors", però ha admès que no van acabar en el partit. Durant la compareixença, a Aguirre també li han preguntat sobre els suposats pagaments d'actes del PP amb l'1 per cert que els licitadors d'obres de la Comunitat de Madrid havien d'abonar per publicitat i l'expresidenta d'aquesta comunitat ha dit que aquests diners s'utilitzaven en les inauguracions, com "paelles" i "concerts", però que no se'ls va emportar ningú del partit. "Si algú s'ha emportat un euro, que el retorni; si algú ha fet alguna cosa incorrecta, que ho retorni", ha remarcat.

Aguirre ha volgut deixar clar que no està imputada i que se sent recolzada pel partit i ha subratllat que tant Ignacio González com Francisco Granados, van estar a la presó provisional i que eren "dos dels 550" col·laboradors que tenia.

Ignacio González nega pressions del PP en adjudicacions

Per la seva banda, l'expresident madrileny Ignacio González ha negat qualsevol tipus de "pressió" o "intervenció" de la direcció del PP ni del seu extresorer Álvaro Lapuerta per tal que se li atorguessin adjudicacions de la Comunitat de Madrid, tot i que sí que ha reconegut que a Lapuerta li interessaven aquestes qüestions. González, que està imputat pel cas Lezo, ha començat la seva intervenció al Congrés dient que no ha "participat mai en una organització criminal" ni ha "dirigit absolutament res".

"No he fet cap pràctica amb l'ànim de perjudicar al Canal d'Isabel II ni a la Comunitat de Madrid", s'ha defensat l'expresident madrileny, que va estar a la presó pel cas Lezo més de sis mesos, fins al 8 de novembre del 2017, quan va sortir després de pagar la fiança de 400.000 euros. González ha assegurat que "ningú ha pogut acreditar que hagi rebut diners", que tingui un patrimoni "ocult", societats o diners a l'estranger ni "res" del que se l'està acusant des de fa tres anys, i ha advertit que no respondria a preguntes que poguessin afectar al seu dret a la defensa.

Respecte a Lapuerta, González ha indicat que li va semblar "estrany el seu interès" -que es produïa "permanentment o amb una certa asiduïtat"- per conèixer assumptes que eren de gestió ordinària de la comunitat com ara "contractes, adjudicacions i operacions urbanístiques", però ha puntualitzat que no va exercir pressions més enllà d'aquest interès. "Interessar-se, fins jo sé, no és cap delicte", ha afirmat l'expresident madrileny, que també ha assegurat que no havia rebut cap trucada per part de Lapuerta.

González també s'ha referit a la conversa punxada en el cas Lezo amb l'exministre Eduardo Zaplana en la qual van parlar d'un suposat xantatge a Mariano Rajoy amb una gravació en la qual l'expresident de la constructura Degremont Rafael Palencia reconeixia el pagament de comissions al PP. Per l'expresident de la Comunitat de Madrid era una "conversa de cafè" en la que simplement tractaven un assumpte que "se sentia" de terceres persones, "un acudit".

El mes de febrer passat, l'exconseller Francisco Granados va explicar a l'Audiència Nacional que hi havia una campanya electoral "paral·lela" per finançar despeses d'Aguirre que dirigia Ignacio González juntament amb la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes. Sobre aquest assumpte, González ha dit que "mai" va participar en temes de finançament del partit i que, en tot cas, en el PP no hi havia "cap estructura de finançament diferent de la que estableix la llei".

L'únic moment de tensió s'ha produït durant la intervenció del diputat d'ERC Gabriel Rufián a qui el president de la comissió, Pedro Quevedo, li ha cridat l'atenció per plantejar preguntes provocadores que no tenien a veure amb l'objectiu de la comissió. Rufián li ha preguntat si es considera un pres polític, si sap què és la UDEF i què pensa de la detenció d'un membre dels CDR. "No entraré en valoracions polítiques", ha contestat González.