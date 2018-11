Estrasburg insta Turquia a alliberar un diputat kurd en presó preventiva

El Tribunal Europeu de Drets humans (TEDH) ha condemnat aquest dimarts Turquia per mantenir en presó preventiva sense motius "suficients" el diputat kurd Selahattin Demirtaş, i insta l'estat turc a alliberar-lo. A més, els set magistrats que firmen la sentència han considerat unànimement que la impossibilitat del pres de participar en l'activitat parlamentària, tot i ser diputat, ha constituït una interferència "injustificada" a la llibertat d'expressió i el dret de ser escollit i ocupar l'escó parlamentari.

Quan Demirtaş va ser detingut era copresident del Partit Democràtic dels Pobles (HDP), que ha reaccionat assegurant que els tribunals locals del país haurien d'implementar la decisió "immediatament" i també treure de la presó la resta de diputats presos. En un comunicat, el partit d'esquerra recorda que Demirtaş ha sigut "ostatge" durant dos anys i exigeix que sigui posat en llibertat "sense demores", i veu la decisió com un "precedent" per a tots els elegits.

El TEDH argumenta que s'han vulnerat diversos articles del Conveni Europeu de Drets Humans, com el dret de tota persona detinguda de ser portada "sense dilació" davant un jutge i ser jutjada en un termini "raonable" o ser posada en llibertat durant el procediment d'unes eleccions lliures. Per aquest motiu, el tribunal "conclou que l'extensió del període de presó preventiva s'ha establert més enllà d'un dubte raonable, especialment durant dues campanyes crucials, el referèndum i les eleccions presidencials, amb el propòsit de reduir el pluralisme i limitar la llibertat d'un debat polític".

Per la seva banda, l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé veu en la sentència un "precedent" per als estats que "abusen" de la presó preventiva i "vulneren" drets polítics. En aquest sentit, el parlamentari creu que "caldrà tenir-la en compte en el cas dels líders independentistes catalans", i apunta en un comunicat que "la justícia europea no permet que s'abusi de la presó com a instrument per coartar la llibertat i el pluralisme polític, ni que es vulnerin els drets processals, civils i polítics dels ciutadans, i l'estat espanyol n'hauria de prendre nota".