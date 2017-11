Expedienten Jordi Sànchez per haver camuflat cartes entre els objectes que envia i saltar-se el reglament de Soto del Real

Institucions Penitenciàries ha expedientat l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, per amagar cartes entre els seus objectes personals i saltar-se així el reglament comú a tots els interns de la presó de Soto del Real. Segons han confirmat a Europa Press fonts penitenciàries, Sànchez haurà de respondre davant la comissió disciplinària del centre després que els funcionaris descobrissin que ha "vulnerat la conducta reglamentària en relació amb l'emissió de correspondència". Per aquest motiu s'ha sancionat amb una falta disciplinària l'expresident de l'ANC, que és a la presó des del 16 d'octubre -com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart-.

La comissió disciplinària és un òrgan multidisciplinari que vetlla per la sanció de les faltes disciplinàries: es reuneix diverses vegades al mes i està integrat pel director de la presó, els subdirectors de règim i de seguretat, el cap de serveis, un funcionari i un jurista. Sànchez podrà fer les al·legacions que consideri davant la comissió.

Les comunicacions de Jordi Sànchez amb l'exterior de la presó no estan intervingudes i també pot enviar als seus familiars paquets amb la seva roba per rentar-la fora de les instal·lacions de Soto del Real. És en aquests paquets on ha estat interceptada part de la correspondència, segons han explicat fonts del centre penitenciari.

Institucions Penitenciàries va denegar el 17 de novembre el trasllat de Sànchez a la presó catalana de Quatre Camins, que el líder de l'ANC havia demanat per estar més a prop de la família i del seu advocat.