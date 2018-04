Fachin, sobre CSQP: "Coscubiela actuava com un Tribunal Constitucional intern"

Després d'abandonar el Parlament i la secretaria general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, juntament amb l'exdiputada de CSQP Àngels Martínez, ha fet públiques les seves discrepàncies amb el grup parlamentari del qual va formar part en la darrera legislatura. La confluència d'esquerres es va estrenar a la cambra catalana amb visions molt diferents sobre la qüestió nacional, que és la que va caracteritzar el darrer mandat. "Joan Coscubiela actuava com un Tribunal Constitucional intern", ha assegurat Fachin en la presentació del llibre 'Informe urgent des dels escons 4 i 5' -escrit amb Martínez-, al Centre Cívic Fort Pienc de Barcelona. Un acte moderat pel cap de política de l'ARA, Maiol Roger, i que ha comptat amb la presència de la secretària quarta del Parlament, Alba Vergés, i l'exdiputada de la CUP Mireia Vehí.

En la conversa, a la qual hi han assistit més d'un centenar de persones, Fachin ha lamentat que el lideratge de Coscubiela impedís que l'espai de Catalunya Sí que es Pot fos un "espai de ruptura". "Se'ns va negar", ha subratllat Fachin, que ha explicat que la idea d'un procés constituent no subordinat era un denominador comú en el grup parlamentari però que Coscubiela en realitat el defensava "subordinat".

Els dos autors reconeixen que des del 2015 quan van entrar a la cambra catalana fins que en van sortir, el 2017, han experimentat un "canvi" en relació a les seves idees polítiques. "Hi ha un canvi d'obertura de mires i d'eixamplar horitzons", ha admès Martínez. Fachin ha afegit que la força dels esdeveniments han obligat a aquest gir i ha asseverat que l'objectiu del llibre és posar sobre la taula la reflexió que "cal caminar al costat dels independentistes per trencar el règim del 78", encara que no necessàriament se sigui independentista.

Martínez ha subratllat quin va ser el moment "definitiu" del "trencament" amb la resta de membres de grups de CSQP, el dia de la declaració d'independència el 27 d'octubre. "El moment que es van atrevir a ensenyar el vot ho vaig veure com un insult. Vaig veure claríssim que s'havia trencat allò fonamental: el companyerisme", ha assenyalat l'exdiputada, que ha volgut tenir un record pels presos polítics. Especialment per a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la persona que volien que vingués a aquesta presentació, segons ha explicat.

El masclisme contra Forcadell

Precisament, Forcadell ha estat una de les grans protagonistes del debat. Els ponents han coincidit que a les reunions de la mesa del Parlament i la junta de portaveus en la passada legislatura hi havia comportaments masclistes contra la presidenta de la cambra. "Ferran Pedret [del PSC] era molt educat", ha asseverat Fachin, que sense citar-los ha donat a entendre que els membres de Cs i el PP eren els qui més assenyalaven Forcadell. "Els mateixos crispats segur que no s'atreveixen a fer el mateix amb Roger Torrent", ha afirmat.

Vergés ha confirmat la pressió a què es veia sotmesa Forcadell i ha assegurat que l'ambient de "tensió" continua existint a les reunions de la mesa. Tant és així que els protagonistes de la xerrada han explicat que la relació amb els diputats de Cs, PP i PSC és pràcticament inexistent i, fins i tot, Vergés ha dit que ni tan sols se saluda amb alguns d'ells.