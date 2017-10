Fachin es regira contra la consulta interna "imposada" per Iglesias i anuncia que no hi participarà

El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, apuja el to després que la direcció estatal del partit el desautoritzés i convoqués una consulta interna per decidir si el 21-D es conflueix o no amb Catalunya en Comú. En roda de premsa aquest dimarts a la seu del partit lila a Barcelona, Fachin ha assegurat que el que ha convocat Pablo Iglesias és una "imposició disfressada de consulta interna" i que no hi participarà. "Surti el que surti es farà el que digui Pablo Iglesias perquè no hi ha temps material per fer res més. Jo no hi participaré", ha dit.

Fachin, que ha arribat a comparar la "intervenció" de Podem Catalunya amb l'aplicació del 155, ha deixat clar que el gest de la direcció del partit a Madrid "no és acceptable en termes democràtics". La consulta la va convocar Iglesias després que el consell ciutadà català decidís "no considerar normals" les eleccions convocades per Mariano Rajoy i obrir una ronda de contactes amb organitzacions polítiques i socials "compromeses amb la defensa dels valors democràtics i del dret a decidir del poble català, i amb la defensa dels drets socials".

El fet que Iglesias consulti les bases a Catalunya únicament sobre si s'ha de confluir amb Catalunya en Comú o no, ha dit Fachin, "mata 'de facto' l'esperit de l'1-O". El líder de la formació catalana, que ha tornat a defensar un "front democràtic" el més ampli possible per "enterrar" el 155, ha assegurat que el seu partit seguirà el "mandat" del consell ciutadà i, davant d'aquesta situació d'"excepcionalitat", parlarà amb "tothom".

Després de posar la imatge de Xavier Domènech i David Fernàndez abraçant-se a la manifestació per l'alliberament dels Jordis com a exemple que es pot "treballar des de la pluralitat contra les mesures repressives de Rajoy", ha insistit que "l'única resposta possible" en aquests moments ha d'estar "basada en l'esperit de l'1-O i el 3-O (...) La societat ens va dir que, en tota la seva pluralitat, independentistes i no independentistes podien treballar conjuntament davant l'agressió democràtica, la repressió i la imposició del govern de l'Estat", ha afegit.

Amb tot, Fachin ha instat els comuns a aclarir si Podem Catalunya continua sent el seu "interlocutor" o si aquest "està a Madrid", en referència a Iglesias, i si accepten la "intervenció" de Podem Catalunya i construeixen una candidatura basada en aquesta intervenció" o no.