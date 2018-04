El deganat de la Facultat d'Economia obliga a canviar un acte d'homenatge a Junqueras a la UAB

Un grup de professors de diferents universitats catalanes ha decidit homenatjar a un dels seus col·legues, empresonat des de fa cinc mesos a Estremera. Ho farà dimecres a la UAB, on Oriol Junqueras impartia classes abans de dedicar-se a la política. Però no ho podrà fer al lloc que havien escollit. Tot i que inicialment havien obtingut el permís necessari per fer l'acte a la Sala de Graus de la Facultat d'Economia -una de les sales grans de la facultat-, el deganat ha decidit finalment revocar-los l'autorització.

Fonts de la UAB asseguren que es tracta d'un "malentès", ja que quan es va demanar el permís -com es fa habitualment, a través de la consergeria- no es va detectar que es tractés d'un acte polític. "Quan es va comprovar que era un acte de caire polític se'ls va demanar que busquessin un altre espai", expliquen des de l'Autònoma, tot recordant que no autoritzen "mai" actes polítics en les sales d'actes.

Enric Calpena, Elisenda Paluzie, Antoni Simon, Josep Maria Solé i Enric Pujol intervindran en un acte que finalment s'ha traslladat a l'aula 604 de la Facultat de Filosofia i Lletres. Des de l'organització critiquen la decisió del deganat d'Economia i lamenten que hagin de ser ells i no la UAB, la que organitzi un acte d'homenatge a un dels professors de la universitat. "Només cal comparar la reacció de la Universitat de Saint Andrews amb Clara Ponsatí i la de l'Autònoma amb Junqueras per veure que alguna cosa falla", lamenten fonts de l'organització.

Precisament aquest dilluns, el president del Parlament, Roger Torrent, s'ha reunit amb els rectors de les universitats catalanes, entre els quals la de l'Autònoma, Margarita Arboix, en el marc de les trobades per configurar un front democràtic pels drets i les llibertats.