Felip VI alerta contra la “divisió” i veu en risc la “convivència”

Felip VI ha dirigit aquest dilluns el seu primer missatge de Nadal de l’era de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol, i ho ha aprofitat per alertar del risc que segons ell corre la “convivència“ a l’Estat, per culpa dels que aposten per la “divisió” per respondre als “grans problemes” socials. Després d’un missatge en to moderat durant la celebració dels 40 anys de la Constitució espanyola, fa escassos dies, en el qual va obviar el Procés i va avalar una reforma constitucional, el monarca ha recuperat les referències velades a Catalunya i ha elevat el to de la defensa de l’actual text constitucional. A diferència del discurs de l’aniversari de la carta magna, redactat per la Moncloa, el de Nadal és l’únic de l’any que s’elabora a la Zarzuela, tot i que rep el vistiplau final del govern espanyol.

El missatge de Felip VI ha estat centrat gairebé en exclusiva en les referències a aquesta convivència, que veu “fràgil”, i ha estat dirigit “especialment als joves”, davant dels quals ha fet una reivindicació de l’esperit de la Transició, quan els líders polítics “van ser capaços d’arribar a acords tot i estar molt distanciats per les seves idees i sentiments”. Segons el relat del monarca, aquells polítics van “aconseguir” definir unes “regles comunes” que garantien la convivència i per això cal que “les regles que són de tots siguin respectades per tots”, en una nova referència clara a l’independentisme català, contra el qual va dirigir un dur discurs el 3 d’octubre de l’any passat, només dos dies després del referèndum.

Felip de Borbó s’ha esforçat per presentar Espanya com una democràcia completa i equiparable a les de l’entorn europeu que garanteix aquesta convivència, i ha demanat “reforçar” els “profunds vincles que ens uneixen i que sempre ens han d’unir a tots els espanyols”. Tot plegat, davant dels que segons ell atien el “rancor i el ressentiment”.

A més, el rei ha avisat que la superació de les injustícies “mai pot néixer de la divisió ni molt menys de l’enfrontament, sinó de l’acord i de la unió”. Tot plegat en un missatge que arriba també després de l’eclosió del partit d’ultradreta Vox a les eleccions andaluses. La convivència, segons ell, és “fràgil” i cal evitar que “es deteriori o erosioni”.

En clau de futur, les picades d’ullet a una reforma constitucional que es podien intuir en el discurs del 6 de desembre redactat per la Moncloa s’han atenuat de manera evident en el missatge televisat. Tot i dirigir-lo principalment als joves, Felip VI ha dedicat més temps del seu discurs a defensar la vigència de l’actual text que a parlar de futur, i només ha demanat ser “conscients” que la realitat del segle XXI necessitarà de la creació de “consensos cívics i socials que assegurin el gran projecte de modernització d’Espanya”. Segons ell, només amb la continuació de l’esperit de la Transició podran arribar els canvis que li calen a Espanya per construir “noves dècades de progrés i avenç com les que nosaltres afortunadament hem conegut”.

Elionor, present

També ha fet una picada d’ullet a la successió. Felip VI, que ha fet el discurs des del Palau de la Zarzuela, amb la fotografia, visible durant el missatge, de la princesa Elionor llegint un article de la Constitució el passat 31 d’octubre, en l’acte que va suposar la inauguració de l’agenda oficial de la successora al tron.

Més enllà del rerefons estrictament polític, el missatge de Felip VI ha tingut també un marcat component social, i ha fet referència a un dels assumptes dels quals ha fet bandera l’actual executiu de Pedro Sánchez: la igualtat entre homes i dones i la lluita contra la violència masclista. El discurs ha apostat per la creació d’una Espanya més “cohesionada socialment” i més compromesa “amb la igualtat real entre homes i dones”.

Com que dirigia el missatge als joves, Felip VI també ha recordat algunes de les problemàtiques que impacten amb especial duresa en aquest col·lectiu, com ara les dificultats per trobar feina sense una formació adequada i en el cas de tenir-ne, els problemes perquè el lloc de treball s’adigui amb aquesta educació. També ha fet referències a la necessitat d’assegurar un salari digne, ara que el govern espanyol ha aprovat una important pujada del sou mínim fins als 900 euros, i ha parlat també de la importància de conciliar la vida laboral i la vida familiar.