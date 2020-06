Documents de la CIA recullen les sospites que Felipe González estava darrere dels GAL

Documents de la CIA apunten que l'expresident espanyol Felipe González podria estar darrere dels GAL (Grups Antiterroristes d'Alliberament) per combatre l'organització armada ETA. "González ha acordat la creació d'un grup de mercenaris per combatre terroristes fora de la llei", relata un informe que aquest diumenge ha fet públic La Razón que data del juny del 2011. Ara bé, en bona part dels dos informes que l'agència d'intel·ligència americana fa sobre el terrorisme a l'estat espanyol i també a nivell internacional hi ha moltes parts censurades, cosa que fa que no es pugui atribuir directament que la CIA vinculi González com a autor dels GAL. Just en aquesta frase, abans que s'esmenti el president espanyol –amb un simple González– hi ha una línia en blanc que impedeix saber si els serveis secrets americans tenien proves que l'expresident fos al darrere de l'organització.

"Els mercenaris no serien necessàriament espanyols i tindrien com a missió assassinar els líders d'ETA d'Espanya i França", s'especifica en l'informe del juny del 2011, tot i que la frase té l'inici censurat. En el primer informe, del febrer del 2011, també es detalla que les operacions dels GAL són de "procedència incerta –en comunicats han assegurat ser de diverses nacionalitats–, amb connexions amb l'hampa, l'Organització de l'Exèrcit Secret (OAS) i la Legió Estrangera Francesa, tot i que molts periodistes espanyols i observadors públics sospiten amb força que el grup podria haver estat enfosquit pel govern espanyol".

De fet, en aquest primer document no s'atribueix directament a González ser el creador dels GAL, sinó que basa les seves informacions en el que han anat publicant els mitjans de comunicació i també l'opinió pública. Fins i tot publica una enquesta en què es pregunta qui creu que està darrere de l'organització, una opció que és de les més votades –al País Basc més que a la resta de l'Estat–. De tota manera, en el primer informe també hi ha un moment en què s'exposa: "Si la suposada participació de Madrid es confirmés, les credencials democràtiques del govern espanyol i del Partit Socialista estarien seriosament tacades".

En un dels dos documents s'apunta que el govern espanyol ha estat "combatent" ETA des del naixement de l'organització armada i que el govern de Felipe González "s'ha mostrat implacable en la resolució per erradicar ETA a través de la combinació de concessions polítiques a la minoria basca i intensificant els esforços legals". En l'informe, la CIA apunta que l'assassinat del capità Alberto Martín Barrios per part d'ETA va portar a un canvi de rumb en la política antiterrorista del govern de l'expresident socialista. Així, l'agència d'intel·ligència americana explica que l'executiu de González "sembla determinat a adoptar una estratègia poc ortodoxa en relació amb ETA".