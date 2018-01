Felipe González admet que no veu delicte de rebel·lió en el full de ruta independentista

L'expresident del govern espanyol, Felipe González, ha reconegut aquest dimarts que veu "difícil" justificar la comissió d'un delicte de rebel·lió per part dels dirigents independentistes que van dissenyar i van posar en marxa el full de ruta del procés sobiranista, entre ells el president de la Carles Puigdemont, exiliat a Bélgica, i el seu vicepresident, Oriol Junqueras, en presó preventiva. Tot i creure que es donen totes les condicions per ser condemnats per un delicte de sedició i de malversació de cabals públics, González ha afirmat en una entrevista a la Cadena Ser que "la rebel·lió és un delicte difícilment probable" .

González, que va advertir el 2012 al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que havia de prendre la "iniciativa política" a Catalunya, assegura que ell hauria estat partidari d'aplicar l'article 155 de la Constitució per aturar la consulta sobiranista de Catalunya del 9 de novembre de 2014. Això sí en una versió "més restrictiva" que la que està vigent en l'actualitat. En aquest sentit, ha sostingut que potser n'hi hauria hagut prou amb suspendre de les seves funcions el llavors president de la Generalitat, Artur Mas. L'exlíder socialista ha tornat a mostrar-se molt crític amb l'independentisme i l'ha titllat de supremacista. Unes paraules que posteriorment l'exministre Celestino Corbacho a RAC1 ha refusat: "El conjunt del moviment independentista no es pot considerar en cap cas supremacista", ha afirmat l'exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat, que ahir es va donar de baixa del partit després de 40 anys de militància.

En una entrevista a "El Món a RAC1", Corbacho, que ha desmentit el seu pas a Ciutadans, ha qüestionat l'empresonament del vicepresident Oriol Junqueras, del conseller Joaquim Forn, i dels presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Em sap greu l'empresonament, no vull valorar si és justa la decisió, tot i que crec que és desproporcionada perquè només es pot privar de llibertat una persona després d'una sentència".