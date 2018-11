Fernández creu que Sánchez està cometent "el mateix error" que Zapatero proposant un nou Estatut

"L'ésser humà és l'únic animal que ensopega dues vegades amb la mateixa pedra". Amb aquest refrany el nou líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha volgut remarcar que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, està cometent "el mateix error" que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero amb la proposta d'un nou Estatut per a Catalunya. L'aposta, que el cap de l'executiu presentarà amb més detalls en el ple monogràfic sobre Catalunya que està previst per al 12 de desembre al Congrés, ja ha estat rebutjada no només pels populars, sinó també per Ciutadans i l'independentisme. "Tornar a repetir el mateix que ens ha portat fins aquí no és el més intel·ligent", ha explicat en una entrevista a 'Els matins' de TV3. Tot i que ha reconegut que caldria "rebaixar la tensió" de la política catalana, Fernández creu que abans "caldria reconèixer que el que es va iniciar el 2012 ha fracassat".

En aquest sentit, el flamant líder popular a Catalunya ha confirmat que el seu partit assistirà a la reunió que ha convocat el president del Parlament, Roger Torrent, per garantir un desenvolupament correcte de les sessions plenàries al Parlament després dels episodis de tensió viscuts la setmana passada. "Anirem a la reunió des de la legitimitat de no haver tingut cap episodi de baralla amb cap diputat", ha presumit el diputat. On no assistiran, però, és a la trobada convocada pel president Quim Torra per divendres perquè, segons Fernández, "no té unes credencials democràtiques impecables i no es va desdir dels seus escrits". "Som un partit de diàleg i pactista, però el diàleg ha de tenir condicions", ha recordat.

La caiguda del PP a Catalunya i la "volatilitat" de la política

A l'hora de fer autocrítica, Fernández ha volgut atribuir la caiguda d'escons dels populars al Parlament a la "volatilitat" de la política catalana. "Això que avui sembla blanc pot ser negre demà", ha assegurat en l'entrevista a TV3. El líder popular a Catalunya també ha reconegut que Ciutadans "s'ha quedat amb l'espai perdut" del PP a la cambra i ha atribuït el traspàs de vots al context polític. "Molta gent ha trobat que Cs eren més útils per a la conjuntura del Procés", ha explicat, però considera que els votants "s'ho estan replantejant". Fernández ha volgut marcar diferències amb la formació taronja: "Els dos som partits constitucionalistes, però no som el mateix partit. És molt normal que votem coses junts, però en d'altres tenim discrepàncies".

La "traïció" del nacionalisme català al PP

Fernández s'ha mostrat dolgut quan ha recordat el camí recorregut fins a la situació actual de la política catalana, i ha assegurat que els populars se senten "traïts" pel nacionalisme català: "Som nosaltres els que després d'haver arribat a acords de tot tipus veiem com es trenca el pacte constitucional", ha lamentat. El líder popular català ha considerat "profundament injust" dir que "els governs de Catalunya han estat marginats pels governs d'Espanya".