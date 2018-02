El cònsol de Finlàndia cessat per les pressions d'Espanya parla de "purga" i "caça de bruixes" dins el cos consular per culpa del Procés

Albert Ginjaume no només era cònsol de Finlàndia a Barcelona, sinó que també és el secretari general del cos consular barceloní, que representa els prop de cent cònsols de la capital catalana. La setmana passada va ser cessat del seu càrrec per part del ministeri d'Exteriors finlandès, però per la pressió del ministeri d'Exteriors espanyol. Amb ell, ja són tres els cònsols honoraris cessats a petició de l'Estat acusats de ser propers a l'independentisme. El primer va ser Xavier Vinyals, de Letònia:

I després va ser Jordi Puig, de les Filipines.

"Hi ha una caça de bruixes entre els cònsols", assegura a l'ARA Albert Ginjaume, que corrobora així la sensació de "purga" que estan patint molts dels seus col·legues per culpa de la seva ideologia política. Aquest matí s'ha reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent, per exposar-li els fets.

540x306 Albert Ginjaume, excònsol de Finlàndia, i el president del Parlament, Roger Torrent / N.O. Albert Ginjaume, excònsol de Finlàndia, i el president del Parlament, Roger Torrent / N.O.

Quin 'error' va cometre Ginjaume? Organitzar, com a secretari general, un dinar de tot el cos consular amb la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa. "Cada mes organitzem un dinar i hi convidem una persona diferent, i per exemple a l'anterior hi vam convidar Josep Lluís Bonet, president de Freixenet".

"No hi ha per on agafar-ho, és inaudit", lamenta Ginjaume.

"Si el procés català no ha tingut èxit és perquè no ha tingut suport exterior. Això ho sap Espanya i ho vigila, per això tenen por de qualsevol pas d'un cònsol que pugui influir políticament en un altre i li tallen el cap".

"Que es persegueixi la gent per la seva manera de pensar és molt greu", sentencia el ja excònsol de Finlàndia.