La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat podrien reclamar els diners de l'1-O a través del Tribunal de Comptes

La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat podrien optar per reclamar els diners de l'1-O a través del Tribunal de Comptes. Així ho indiquen les dues acusacions als seus escrits. Actualment, cap d'elles ha optat per reclamar els diners per la via civil i, en canvi, sí que acusen els encausats de malversació, però per la via penal. Per tant, deixen oberta aquesta possibilitat.

La llei estableix que un particular pot obrir un procediment al Tribunal de Comptes presentant una denúncia (com és el cas de la consulta del 9-N, originat per Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució), però també hi hauria la possibilitat que, de manera paral·lela al procediment penal al Suprem, el tribunal demanés que s'obrís una investigació al Tribunal de Comptes amb l'objectiu de recuperar els diners presumptament malversats.

Com que en aquesta mena de procediments al Tribunal de Comptes no és obligatori que els acusats hagin de ser presents al judici, si finalment s'opta per reclamar els "diners desviats" es podria dirigir l'acusació també contra Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a l'estranger.

Fonts del Tribunal de Comptes confirmen, amb tot, que encara no han rebut cap petició en aquest sentit. A l'octubre, el Tribunal de Comptes va jutjar Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N, i els reclama els 5,2 milions dels fons públics invertits, suposadament, en el procés participatiu del 2014.