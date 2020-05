La Fiscalia recorre el 100.2 de Jordi Sànchez a l'Audiència de Barcelona

La Fiscalia manté l'oposició a la sortida dels presos polítics dels centres penitenciaris per anar a treballar. Aquest dimarts ha presentat un recurs a l'Audiència de Barcelona contra el voluntariat de Jordi Sànchez a través de l'article 100.2 del reglament penitenciari que recentment va avalar la jutge de vigilància penitenciària. Tot i que ara es troba confinat a Lledoners, abans de la crisi del covid-19 l'exlíder de l'ANC va iniciar la col·laboració com a voluntari amb una entitat de lluita contra l'exclusió social, així com altres presos com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, o el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, van iniciar les seves respectives feines.

En l'escrit, que recull l'ACN, la fiscalia insisteix que es tracta d'un tercer grau "encobert", malgrat que Sànchez està classificat en un segon grau. Manté també que és un requisit "imprescindible" que el programa de voluntariat estigui relacionat amb el delicte comès. "És molt lloable destinar temps del nostre oci a fer activitats de voluntariat, però quan el voluntariat és l'alternativa a la presó, l'elecció sembla clara i no té cap mèrit", conclou.

El ministeri públic defensa que el programa al qual se sotmeti Sànchez ha de tenir a veure amb el compliment de la llei. Fer voluntariat, continua, "no influirà de forma positiva en les carències de l'intern". A més, recorda que la pena de Sànchez és de 9 anys i per un delicte "greu". "Si l'intern no reconeix el delicte sense una mínima consciència d'haver fet una cosa indeguda, és molt difícil portar a terme un procés de tractament", conclou.

En l'escrit, el fiscal també aprofita per negar que pretengui canviar la ideologia de l'intern, com suposa el jutjat de vigilància penitenciària en les seves resolucions de resposta als recursos de la Fiscalia. El ministeri públic ja s'havia oposat al 100.2 de Sànchez quan el va dictar la junta de tractament de la presó de Lledoners. Els seus arguments, però, no van convèncer la jutge, que hi va donar llum verda.

En la mateixa situació que Cuixart

Aquest no és el primer 100.2 que recorre la Fiscalia. Ja ho va fer amb el 100.2 de Jordi Cuixart, que també va avalar la jutge de vigilància penitenciària. Els arguments que va utilitzar són els mateixos: que s'està aplicant un grau intermedi entre el segon i el tercer o bé que els presos no estan penedits dels fets pels quals van ser condemnats.

A diferència de la resta de presos -que encara esperen que es pronunciï el jutge de vigilància penitenciària-, en el cas de Cuixart i Sànchez ja hi ha hagut un primer aval judicial. Ara queda en mans de l'Audiència Provincial de Barcelona decidir definitivament si avala o no les seves sortides de la presó per treballar i fer voluntariat.