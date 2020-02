La Fiscalia demana que es tombi el recurs de Torra i que la seva inhabilitació com a president sigui ferma ja

Moviment judicial que pot ser determinant per al cas de la inhabilitació del president de la Generalitat. La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat que la sala penal d'aquest òrgan no admeti a tràmit el recurs que va presentar Quim Torra contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va inhabilitar durant un any i mig per un delicte de desobediència, segons ha avançat Europa Press i ha pogut confirmar l'ARA. El ministeri fiscal també demana que no hi hagi cap vista pública al tribunal per resoldre aquesta qüestió.

L'informe, de 28 pàgines, impugna els arguments que desenvolupava l'advocat de Torra, Gonzalo Boye, en el seu recurs. Els fiscals, per exemple, opinen que el tipus judicial aplicat, el de desobediència, és l'adequat en aquest cas, així com la pena imposada. Els fiscals no creuen necessari plantejar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i neguen que la Junta Electoral Central (JEC) busqués perseguir políticament Torra o actués moguda per la parcialitat.

En cas que el Suprem no admeti a tràmit el recurs del president (com pretén la Fiscalia), la inhabilitació dictada pel TSJC esdevindria ferma i es desencadenaria el calendari electoral: el vicepresident, Pere Aragonès, assumiria les funcions de Torra però no podria convocar eleccions. S’obriria un període de deu dies perquè el president del Parlament, Roger Torrent, proposés un nou candidat a la presidència de l’executiu català, que li pertocaria a JxCat –seguint l’acord de governabilitat amb els republicans–. Ara bé, arribar a la majoria necessària seria complicat: l’eventual presidenciable necessitaria els vots d’Esquerra i, per prosperar, també l’abstenció dels comuns o la CUP com a mínim. En cas que no hi hagués majoria per elegir un nou president, la investidura fallida activaria un rellotge de dos mesos fins a la convocatòria automàtica d’eleccions. I els comicis es produirien 54 dies després d'aquest anunci. Si el Govern vol mantenir el control del calendari, Torra hauria de convocar eleccions abans que el Suprem avali, si és que ho fa, la línia que defensa la Fiscalia.

Més enllà de la planificació, els advocats de Torra van recórrer aquesta sentència, que condemnava el president a inhabilitació per haver-se negat a retirar els llaços grocs de la façana del Palau de la Generalitat en període electoral. Ho van fer davant el Suprem, que és la instància superior al TSJC. El president ho feia conscient que si el tribunal sentenciava en contra seva, convertiria la inhabilitació en ferma; precisament perquè no ho és, Torra pot continuar exercint encara com a primera autoritat del país.

Una qüestió a banda és la condició de diputat de Torra. El president està suspès com a membre del Parlament després que la Junta Electoral Central l'inhabilités de manera exprés, sense esperar que la inhabilitació vingui del Suprem. Ho van fer emparant-se en la llei electoral espanyola, que no exigeix una sentència ferma com a requisit per inhabilitar un condemnat per un delicte contra l'administració pública.