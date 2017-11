La Fiscalia s'oposa ara a què el Suprem acumuli ja totes les causes obertes contra l'independentisme

La Fiscalia de l’Audiència Nacional s’oposa "en aquests moments"a l’acumulació al Tribunal Suprem de la causa que instrueix la magistrada Carmen Lamela sobre els delictes de sedició/rebel·lió contra el Govern i els presidents de les entitats sobiranistes. Fonts de la Fiscalia General de l’Estat han explicat a l’ARA que la posició ha estat decidida al més alt nivell i que s’explicarà en un comunicat que la Fiscalia de l’Audiència farà públic demà, quan acaba el termini de cinc dies que els hi va donar el magistrat Pablo Llarena del Suprem.

Aquest dilluns, el fiscal general en funcions, Luis Navajas, s’ha reunit amb els quatre fiscals de sala encarregats del cas (Consuelo Magrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno i Javier Zaragoza) i els responsables de la fiscalia de l’Audiència Nacional (Jesús Alonso i Miguel Ángel Carballo). La reunió havia estat agendada la setmana passada per José Manuel Maza, fiscal general fins a la seva mort dissabte a Buenos Aires.

Fonts judicials han indicat a l’ARA que Maza va enviar, ja malalt i amb febre alta, el missatge que se sentia amb l’obligació de ser present en aquesta important reunió per decidir sobre l’informe sol·licitat per Llarena.

Navajas, ara fiscal general en funcions, ha presidit la reunió d’aquest dilluns en què s’ha analitzat la resposta que aquest dimarts l’Audiència Nacional haurà de lliurar al Suprem. El criteri de consens al que s’ha arribat és que la magistrada Lamela continuï instruint la causa i que, més endavant, després de les eleccions del 21-D, quan algun dels imputats sigui escollit pel Parlament i, per tant, obtingui l’aforament, es produeixi l’acumulació.

Així mateix, se senyala que les defensen han presentat recursos d’apel·lació (el termini acabava aquest dilluns) davant la Sala Penal de l’Audiència Nacional contra les interlocutòries de presó redactats per la magistrada Carmen Lamela. Fonts judicials assenyalen que l’origen, no confessat, d’aquesta evolució és la declaració de Carme Forcadell i cinc membres de la mesa al Suprem, el passat 9 de novembre. A la reunió prèvia a les declaracions, on només hi van ser presents els lletrats dels sis imputats, el magistrat Llarena, en un ambient de tensió, va intentar tranquil·litzar: "Vull dir-vos que no feu cas del que s’està publicant als mitjans de comunicació aquests dies, no existeix una posició predeterminada, això no és l’Audiència Nacional, anem a escoltar els arguments i a ordenar diligències".

Aquesta frase, descontextualitzada i presentada de manera despectiva cap a l’Audiència Nacional, especialment per l’aleshores imputat Joan Josep Nuet, membre de la Mesa, que no havia estat present quan Llarena s’havia pronunciat davant dels lletrats, ha creat certa irritació i enfrontament.

Fonts de la Fiscalia assenyalen que "no és presentable des del punt de vista processal córrer contra el rellotge de la campanya electoral del 21-D". Aquestes fonts assenyalen que, en tot cas, la magistrada Lamela ha assenyalat en la seva interlocutòria de presó que els imputats poden demanar declarar tantes vegades com desitgin. "I si estan disposats a explicar a la magistrada allò que Ramona Barrufet va assenyalar -després la van seguir els altres quatre membres de la Mesa- a Llarena, obtindran la llibertat provisional sota fiança", van apuntar.

Amb tot, la decisió final sobre l’acumulació serà del magistrat Llarena. Un tribunal inferior no pot "resistir" l’acumulació de la causa si ho sol·licita un tribunal superior. Però es clar, Llarena una vegada rebi demà l’informe de l’Audiència Nacional, haurà de passar-lo a informe dels quatre fiscals de sala del Suprem, els quals a la vegada han participat de la decisió, adoptada aquest dilluns, que la Fiscalia de l’Audiència Nacional ha d’oposar-se ara a acumular les causes.