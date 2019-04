La Fiscalia diu que el tercer grau concedit a Oriol Pujol només reforça la seva situació "privilegiada"

Donar un tracte penitenciari "privilegiat" a Oriol Pujol concedint-li el tercer grau no només no contribueix que no torni a delinquir sinó que li reforça el seu estatus. És l'argument de la Fiscalia, que ha recorregut la decisió de la direcció de Serveis Penitenciaris de la Generalitat i de la junta de tractament de Brians 2 de concedir a l'exdiputat un règim que li permet únicament anar a dormir a la presó. Pujol va ingressar a la presó per complir la sentència de conformitat de 2 anys i mig pel cas ITV, però després de 65 dies li van concedir el règim de tercer grau i des del 29 de març només passa les nits entre reixes.

"L'intern és un privilegiat socialment i econòmicament, i va aprofitar aquest fet per cometre actes delictius, per la qual cosa el fet de donar-li ara un nou tracte privilegiat com és la classificació inicial en tercer grau només reforça la seva sensació que el seu estatus li permet aprofitar aquests beneficis per delinquir i que si al final el descobreixen li donaran un tracte preferent", perquè està "per sobre del bé i del mal", argumenta la Fiscalia en el seu recurs, al qual ha tingut accés l'ARA.

La Fiscalia subratlla que a Pujol ja se'l va condemnar a una pena baixa tenint en compte que va confessar haver cobrat per manipular el disseny del mapa de les estacions d'ITV i afavorir un empresari amic seu i considera que aquesta confessió no té perquè equiparar-se a un "penediment" perquè amb ells va aconseguir evitar que la seva dona, Anna Vidal, fos condemnada pels mateixos fets.

Referència a la família Pujol

El fiscal tomba la majoria d'arguments esgrimits per la junta de tractament i els serveis penitenciaris per classificar Pujol en tercer grau. Així per exemple, recorda que el nucli més pròxim a l'exdiputat no es pot considerar com un entorn que l'afavoreixi a no tornar a delinquir, tenint en compte que "els seus pares, alguns dels seus germans i ell mateix" estan investigats en un altre procediment a l'Audiència Nacional per haver amagat la fortuna heretada de l'avi. A més, la Fiscalia argumenta que Pujol va cobrar comissions "per pura cobdícia", perquè tenia mitjans per viure "més que suficients", una situació que encara es manté, cosa que eleva, en opinió del ministeri públic, "el risc de reincidència".

En aquest sentit opina que la formació reeducativa en valors que ha rebut a la presó els dos mesos i mig que ha estat ingressat és "insuficient" perquè desisteixi d'aprofitar-se d'aquesta situació privilegiada que assegura que continua ostentant l'exdiputat, encara que ja no exerceix cap càrrec públic. "S'haurien d'haver tractat en el programa tots aquells principis i valors que l'intern tenia clarament arrelats, utilitzant la seva privilegiada posició social i poder polític per delinquir, perquè sense dubte el tractament d'algú que ha estat delinquint almenys dos anys ha de ser més prolongat i complicat que si es tracta d'una acció puntual", argumenta el ministeri públic.

D'altra banda, la Fiscalia considera que en els casos de corrupció política s'ha de garantir especialment el compliment de la pena per evitar la sensació que l'acció de la justícia "pot ser burlada fàcilment".