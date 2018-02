La fiscalia demana multes de 5.400 euros als militants d'Arran que van intentar ocupar la seu del PP

La fiscalia demana multar amb 5.400 euros cadascun dels sis joves d'Arran que el març de l'any passat van intentar ocupar la seu del Partit Popular a Barcelona durant un acte reivindicatiu a favor del referèndum d'independència. És una posició sensiblement més laxa que la de l'acusació particular exercida pel Partit Popular, que demanava al desembre sis anys de presó per a cadascun dels joves que van intentar ocupar la seu per uns fets que va considerar "molt greus".



El ministeri públic acusa els militants de l'organització juvenil vinculada a la CUP d'un delicte de desordres. A més de les penes individualitzades, també demana indemnitzar amb 1.319 euros el PP per les despeses de neteja dels grafitis que els activistes van fer a parets i vidres de la seu del partit.



En el seu escrit, la fiscalia considera que els acusats -integrats en un grup d'una quarantena de persones- van acudir a la seu del PP a Barcelona amb el propòsit de dur a terme una "acció de caràcter reivindicatiu" a la qual van assistir les exdiputades de la CUP Anna Gabriel i Eulàlia Reguant.



A més de les pintades, els militants d'Arran van enganxar cartells amb eslògans com "L'organització és la clau de la victòria" o "Referèndum, independència, Països Catalans".