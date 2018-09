La Fiscalia no investigarà el rei Joan Carles per les gravacions de Corinna

El rei emèrit Joan Carles seguirà sense ser investigat. Tot i que les gravacions entre el comissari Villarejo i Corinna zu Sayn-Wittgenstein l'assenyalaven directament, la Fiscalia ha decidit eximir-lo de la investigació perquè no hi veu delicte. La Fiscalia només hi aprecia un possible delicte de corrupció en la contractació de l'AVE a la Meca, però desestima investigar-lo perquè en aquell moment era inviolable. A banda d'eximir el rei, la Fiscalia també ha demanat al jutge del cas Tàndem que arxivi la peça Carol (la de les gravacions de Corinna), segons apunta l'informe que ha presentat a l'Audiència Nacional.

Ara bé, Anticorrupció ha considerat que sí que pot iniciar-se una investigació pels delictes de corrupció en les transaccions econòmiques internacionals i de suborn, presumptament comesos per ciutadans espanyols i estrangers fora del territori estatal. També una eventual querella arran de les gravacions a l'empresària alemanya intervingudes en la causa contra Villarejo.

Comissions, terrenys i comptes a Suïssa

Durant la conversa, Corinna es refereix al pagament d'unes comissions per la construcció de l'AVE a la Meca, a un terreny al Marroc que Joan Carles I hauria posat al nom de l'examant i a uns comptes bancaris a Suïssa del Rei que estarien en nom d'un parent seu.

Sobre el pagament de les comissions de 80 milions, la fiscalia observa que els indicis sobre el Rei són "extraordinàriament febles". "Consisteixen en la simple referència a una persona que no apareix directament ni indirectament implicada en els pagaments", justifica a la nota. Sigui com sigui -en fos culpable o no- la Fiscalia Anticorrupció recorda que en aquell moment el rei Joan Carles gaudia de la inviolabilitat.

Tot i així, el ministeri fiscal reconeix que les referències sobre el pagament de comissions són "concretes, amb identificació del contracte, de persones i d'imports del contracte i de les possibles comissions". A més, assegura que aquestes dades estan complementades per altres documents.

Indicis "dèbils i insuficients"

Pel que fa a les altres converses, la Fiscalia considera que contenen totes indicis "dèbils" i "insuficients" i que qui hauria d'investigar-les és l'Agència Tributària. D'entrada, sobre el terreny al Marroc, la Fiscalia creu que "no resulta susceptible d'investigació en seu penal" perquè "no hi ha cap element que indiqui que es tracta d'una activitat il·lícita".

"Les dades, més enllà de la seva possible transcendència tributària, no són suficients per a iniciar una investigació penal", apunta el ministeri fiscal en una nota, en què torna a recordar que el rei gaudia de la inviolabilitat que recull la Constitució per al cap d'Estat. Ara bé, sí que admet que la titularitat a nom de Corinna podria respondre a "una possible elusió fiscal".

La última de les converses entre Corina i Villarejo (que es troba en presó preventiva) va ser sobre els comptes bancaris a nom d'un parent del rei. Una vegada més, la Fiscalia considera que "les dades són notòriament insuficients per avançar en la tramitació d'aquesta peça" i afirma que no es podria anar més enllà del "fishing expedition” (intercanvi d'informació tributària entre països).