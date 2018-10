La fiscalia demanarà condemnes mínimes per rebel·lió als líders independentistes

La fiscalia mantindrà l'acusació pel delicte de rebel·lió en el judici als líders independentistes però demanarà condemnes mínimes, segons ha avançat aquest dissabte la Cadena SER. De ser així, les penes sol·licitades pel ministeri públic seran de com a mínim 15 anys de presó. Segons l'emissora, l'escrit de qualificació provisional es presentarà els pròxims dies, després que el Tribunal Suprem confirmi la instrucció del jutge Llarena i després, també, d'una revisió per part de la Fiscalia General de l'Estat. La fiscalia també podrà revisar l'acusació en el tram final del judici i no serà definitiva fins que no quedi vist per a sentència.

Els nou processats en ferm per aquest delicte, de rebel·lió, són Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Joaquim Forn i Dolors Bassa; tots ells en presó preventiva. Així doncs, la intenció de la fiscalia és mantenir l'acusació original de les querelles, en la qual se sumarà l'acusació de malversació de fons públics contra els membres del Govern de Carles Puigdemont, que també pot comportar penes de presó, inhabilitació o multes.

L’únic acceptable és la lliure absolució. Votar no és delicte, l’1 d’octubre és l’expressió democràtica de la societat. No és ni rebel·lió ni sedició. https://t.co/kWINFWdqrM — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 13 de octubre de 2018

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han reiterat després de conèixer la notícia que l'únic desenllaç "acceptable" al judici contra els polítics independentistes empresonats és l'absolució. "L’únic acceptable és la lliure absolució. Votar no és delicte, l’1 d’Octubre és l’expressió democràtica de la societat", ha assegurat Torrent en un tuit, en què conclou: "No és ni rebel·lió ni sedició". De manera més concisa s'ha expressat el vicepresident, que, després de retuitar el missatge de Torrent, ha escrit tres paraules: "Llibertat, absolució, autodeterminació".