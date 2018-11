La Fiscalia no inclou cap ministre de Rajoy en els 250 testimonis per al judici de l'1-O

La Fiscalia no ha inclòs cap membre del govern espanyol de Mariano Rajoy –ni tampoc l'expresident– entre els 256 testimonis que ha sol·licitat perquè declarin en el judici del Procés al Tribunal Suprem. N'informen 'Eldiario.es' i Efe, que han tingut accés a la llista de declarants. Els màxims responsables de l'executiu de Rajoy que hauran de declarar són l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i l'exsecretari d'estat de Seguretat, Juan Nieto, número dos de l'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.

Després d'acusar els líders independentistes empresonats de rebel·lió per la "violència" que, segons la seva interpretació, van promoure, la Fiscalia ha decidit citar 99 agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que van patir presumptes lesions l'1-O. En canvi, no demana el testimoni de cap dels votants ferits. La Fiscalia creu que la xifra que va donar la Generalitat (d'un miler de votants ferits) estava "manipulada per magnificar la repressió".

A més, la Fiscalia ha demanat a 39 agents més que testifiquin, com també a un comissari i alguns inspectors i subinspectors del Cos Nacional de Policia, i a 35 agents que van participar o bé en l'operatiu de l'1-O o bé en els escorcolls de les seus de la Generalitat el 20 de setembre del 2017. Així, un 70% dels testimonis seran membres dels cossos de seguretat espanyols. En canvi, no se citen representants dels Mossos d'Esquadra.

Representants polítics

La Fiscalia també demana que testifiqui la secretària judicial del jutjat d'instrucció 13, que el 20 de setembre va haver de pujar al terrat de la conselleria d'Economia per poder sortir al carrer per l'edifici del costat. A més, vol que compareguin una vintena d'imputats i testimonis com l'exdelegat de la Generalitat a la UE, Amadeu Altafaj, i la vicepresidenta de la CCMA, Núria Llorrach, així com els responsables dels instituts i les fundacions que van viatjar a Catalunya per fer d'observadors internacionals.

L'òrgan també demana la compareixença de membres de la mesa del Parlament no sobiranistes de l'anterior legislatura: José María Espejo-Saavedra (Cs) i David Pérez (PSC), així com del secretari general del Parlament, Antoni Bayona, i el lletrat major, Xavier Muro. També crida Neus Munté (PDECat), que va abandonar el càrrec abans del referèndum.

Vox sí que demana citar Rajoy, Santamaría i Montoro

L'acusació popular que exerceix el partit ultra Vox sí que planteja que Rajoy, l'exvicepresidenta expanyola Soraya Saénz de Santamaría i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro testifiquin en el judici, per a la qual demana penes de fins a 74 anys de presó. En el seu escrit de qualificació provisional, Vox també proposa que compareguin com a testimonis en el judici l'exministre socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, l'expresident de la Generalitat Artur Mas, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, així com l'exconseller d'Interior Jordi Jané i l'exdirector dels Mossos Albert Batlle, que van dimitir dos mesos abans de l'1-O.



Aquest partit també demana la testifical del diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà; de l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo; del president del Parlament, Roger Torrent; de qui va ser responsable del dispositiu policial de l'1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos; de l'actual vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; de l'exlíder del PDECat Marta Pascal i dels exdiputats de la CUP Eulàlia Reguant, Gabriela Serra i Antonio Baños.



A més, sol·licita que en el judici al Tribunal Suprem comparegui com a testimoni el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, per a qui la Fiscalia demana 11 anys de presó per rebel·lió en la causa que té oberta a l'Audiència Nacional. Altres testimonis que planteja VOX són els comissaris que integraven la cúpula dels Mossos al costat de Trapero: Ferran López, Joan Carles Molinero, Emili Quevedo i Manuel Castellví, imputats per un jutge de Cornellà de Llobregat pel seu paper l'1-O.



VOX també proposa com a testimonis exconsellers del Govern que van abandonar el seu càrrec mesos abans de l'1-O, com Neus Munté, Meritxell Ruiz i Jordi Baiget, així com de l'exdiputat de JxSí Lluis Llach, que presideix el Consell Assessor per a l'Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. També sol·licita que siguin citats com a testimonis en el judici els principals col·laboradors d'Oriol Junqueras durant la seva etapa com a vicepresident de la Generalitat, Josep Maria Jové i Lluis Salvadó, que van ser detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil del 20 de setembre del 2017 contra els preparatius de l'1-O, així com l'exsenador d'ERC Santiago Vidal i el jurista Carles Viver i Pi Sunyer.