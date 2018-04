Fiscals alemanys i espanyols preparen una reunió a la Haia per abordar l'extradició de Puigdemont

Representants de la Fiscalia de Schleswig-Holstein i fiscals espanyols preparen una reunió a la Haia per abordar la petició d'extradició del president de la Generalitat Carles Puigdemont. Fonts de la Fiscalia alemanya han confirmat a Efe aquesta trobada, encara que sense concretar quan es produirà, més enllà que serà "pròximament", i han explicat que el seu objectiu és aconseguir "de la forma més ràpida i eficient" la informació que precisen dels seus homòlegs espanyols.

Fer aquests requeriments per escrit, podrien "allargar" el procés d'intercanvi d'informació, ha assenyalat la fiscal primera d'aquest "Land", Wiebke Höffelner. La reunió tindrà lloc a la Haia per ser aquí on té la seva seu Eurojust, la unitat de cooperació judicial entre els països membres de la Unió Europea (UE).

La Fiscalia de Schleswig-Holstein, l'estat federat per on va entrar Puigdemont a Alemanya el passat 25 de març i on va quedar immediatament detingut, va resoldre fa una setmana demanar a l'Audiència Territorial del mateix "Land" la seva extradició a Espanya.

En la seva resolució donava suport en tots els punts a la petició del Tribunal Suprem espanyol, tant pel que fa al càrrec de rebel·lió, com al de malversació de fons públics, a l'hora que decidia mantenir-lo a la presó de Neumünster, on havia ingressat el polític català després de la seva detenció.

Dos dies després l'Audiència va resoldre desestimar el càrrec de rebel·lió i va decretar la llibertat condicional de Puigdemont, sota fiança de 75.000 euros. En la resolució es requeria també informació addicional i concreta sobre l'acusació de malversació de fons públics, per un volum d'1,6 milions d'euros, cosa que competeix demanar a la Fiscalia davant les autoritats espanyoles