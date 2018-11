Forn, sobre les municipals: "Segur que ajudaré i m'agradaria fer-ho en una llista unitària"

Joaquim Forn expressa la seva predisposició a ocupar posicions destacades en la llista de l'espai que representen JxCat i el PDECat de cara a les eleccions municipals a Barcelona. L'exconseller d'Interior ha assegurat en una entrevista a TV3 que "sempre" ha estat "disponible" i que en una "situació de normalitat hauria optat a unes primàries", però que la seva situació judicial és "difícil". "El que és segur és que ajudaré i que m'agradaria molt fer-ho en una llista unitària", ha apuntat Forn.

A dia d'avui la fórmula de la candidatura no està resolta, atès que els representants del PDECat continuen insistint a demanar una llista unitària, però ERC ja se n'ha desmarcat. A més, Neus Munté és a priori la cap de files de la formació -va guanyar les primàries internes-, però hi pot haver un moviment de peces en què haurien de tenir un rol destacat el mateix Forn i l'exconseller Ferran Mascarell. "Conec Barcelona; fa molts anys que treballo per a la meva ciutat. Tinc una experiència i uns coneixements que m'agradaria compartir", afirma en l'entrevista el portaveu del partit a l'Ajuntament de Barcelona fins que va fer el salt al Govern.

"¿És bo per al sobiranisme governar Barcelona? ¿És més fàcil ser la llista més votada si anem junts? Si les dues respostes són afirmatives, la nostra obligació és lluitar per aconseguir aquest objectiu. Les sigles no poden ser més importants que el projecte", sosté Forn. Amb ERC i la CUP desmarcats d'una opció conjunta, caldrà veure com s'entoma la candidatura que sorgeixi de les Primàries Barcelona que organitza l'ANC i que tenen el filòsof Jordi Graupera com a principal favorit. També destaquen l'actual regidor de Demòcrates al consistori barceloní, Gerard Ardanuy, i el militant d'ERC que no va poder aspirar a les primàries al partit contra Ernest Maragall per falta d'avals, Xavier Martínez-Gil.

En relació a la possibilitat que la Crida, el moviment impulsat per Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, es presenti als comicis locals, Forn ha assegurat que la decisió "està presa" i és que no s'hi presentarà. La portaveu de la Crida, Gemma Geis, en una entrevista de fa uns dies a Efe, obria la porta al fet que, excepcionalment, aquest espai podria concórrer a Barcelona i no a la resta de municipis de Catalunya.