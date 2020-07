França rebutja lliurar Josu Ternera a Espanya per crims de lesa humanitat

El Tribunal d'Apel·lacions de París ha rebutjat lliurar a Espanya el dirigent històric d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, àlies Josu Ternera, per crims de lesa humanitat. Considera que l'euroordre emesa per l'Audiència Nacional contenia moltes imprecisions, entre les quals la qualificació dels fets i les dates en què es van produir, per la qual cosa ha decidit denegar la demanda de la titular del jutjat central d'instrucció número 3, María Tardón. A més, recorda que el delicte de lesa humanitat no existeix al Codi Penal francès.

La decisió, que ja és ferma, suposa un revés per a l'Audiència Nacional, que comptava que, sent membre de la cúpula d'ETA, se'l podia considerar responsable moral dels crims comesos per la banda armada entre el 2004 i el 2007, entre els quals el de la T4 a l'aeroport de Barajas, en què van morir dues persones. Aquesta era l'única via que tenia la justícia europea per demanar el lliurament de l'exdirigent d'ETA a través de la figura de l'euroordre, ja que no es pot invocar en delictes anteriors al 1993.

Detingut el maig de l'any passat als Alps francesos després de 17 anys desaparegut i des de llavors en presó provisional, Ternera s'enfronta igualment a un altre procés d'extradició a Espanya. França ja va donar llum verda al gener perquè l'exdirigent d'ETA fos lliurat per l'atemptat de la caserna de Saragossa el 1987, que va provocar la mort d'onze persones, entre elles sis menors. Queda encara pendent la decisió sobre dues carpetes més per les quals Espanya reclama l'exdirigent d'ETA: per una banda, l'assassinat del directiu de Michelin Luis Miguel Hergueta el 1980 i, per l'altra, el de finançament del terrorisme, que no està previst que es resolguin fins al 30 de setembre. En tots aquests casos es tracta d'extradicions.

La Fiscalia, a favor de la llibertat vigilada

A banda, també s'enfronta a una causa reoberta a França per la qual va ser jutjat en absència mentre fugia de la justícia i que ara es repetirà després de la detenció. Els advocats de Ternera demanen que se'l posi en llibertat ja que consideren que per la seva edat –té 69 anys– i perquè el van operar l'any passat de pròstata és persona de risc de patir coronavirus. "Alguns poden veure-hi un militant històric, però el que jo hi veig és un vellet de 69 anys", ha dit la seva advocada, Laure Heinich, en declaracions als mitjans.

Urrutikoetxea ha comparegut aquest dimecres per primer cop davant del tribunal parisenc, on s'ha limitat a dir que no vol que l'enviïn a Espanya. La seva defensa ha demanat fins a quatre cops la llibertat. Avui la Fiscalia s'ha pronunciat a favor de la llibertat vigilada amb un braçalet electrònic. El tribunal s'haurà de pronunciar aviat. Segons la defensa, una "personalitat" li ha ofert un petit apartament per allotjar-lo al centre de la capital francesa.