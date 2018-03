Gabriel Rufián: "La mesa s'ho ha de jugar tot per investir Puigdemont"

El diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dimecres que la mesa del Parlament "s'ho ha de jugar tot" per investir Carles Puigdemont, que en aquests moments és en presó provisional a Alemanya, a l'espera que el jutge decideixi si dona compliment a l'euroordre d'extradició demanada per Espanya, on el Tribunal Suprem l'ha processat pels delictes de rebel·lió, malversació i desobediència. "El que no sabia a què s'enfrontava que no s'hi hagués posat", ha sentenciat, però considera que, de moment, el president del Parlament no s'ha equivocat: "L'únic que ha fet és dir el que molts hem dit i voler fer efectiu un Govern que es tregui de sobre el 155".

Així ho va explicar ahir en declaracions al programa '8 al dia' de 8TV, que ha defensat que Puigdemont és el candidat d'ERC "malgrat la seva situació judicial". "ERC ha volgut investir tots els candidats presentats per Junts per Catalunya (JxCat). Per nosaltres no serà", ha sentenciat. El ple del Parlament debat avui diverses propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, dues d'elles impulsades per JxCat, ERC i la CUP en les que es defensa el dret de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull a ser investits presidents de la Generalitat.