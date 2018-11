Baltasar Garzón avisa Sánchez que "no s'ha de tenir por d'unes eleccions anticipades" si no aprova els comptes

L'exmagistrat i promotor d'Actúa, Baltasar Garzón, ha assegurat avui, en al·lusió al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "no s'ha de tenir por d'unes eleccions anticipades" si no aconsegueix fer prosperar els pressupostos, ja que, segons ha remarcat, els comptes són els que "identifiquen un govern". En declaracions als mitjans abans d'un acte d'Actúa sobre municipalisme a Leganés, Garzón ha assegurat que "caldrà veure com és aquesta forma de governar mitjançant decret llei i si hi ha majoria suficient per convalidar-la". "Si no, haurà de plantejar seriosament que la ciutadania legitimi aquesta posició". Sánchez va anunciar ahir en una compareixença a Antigua (Guatemala), després de la Cimera Iberoamericana, que prorrogarà els actuals pressupostos si no aconsegueix els suports parlamentaris d’aquí al desembre.

Sánchez prorrogarà els comptes si no té suports al desembre

Encara que Garzón no ha dubtat que Sánchez pugui mantenir el seu "projecte" de govern amb aquesta fórmula fins que finalitzi la legislatura, ha assenyalat que "l'important és que es resolgui amb un projecte que permeti socialitzar el que fins aquest moment no ho ha estat". "Aquest va ser l'objectiu de Pedro Sánchez quan va detallar el seu projecte de govern", ha finalitzat.

Per la seva banda, el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ha expressat la seva "sospita" que Sánchez prefereix prorrogar els comptes de l'anterior executiu abans d'aprovar els pressupostos que van pactar amb la seva formació. En la seva intervenció inicial en la coordinadora federal d'IU –màxim òrgan executiu de direcció–, Garzón ha carregat contra el cap de l'executiu espanyol perquè entén que "no està fent res" perquè els pressupostos puguin "cristal·litzar" al Congrés, i ha etzibat: "Tenim la sospita que el PSOE no vol aprovar els pressupostos. Prefereix prorrogar els del PP, la dreta que vam fer fora amb la moció de censura".

En aquest sentit, ha recordat que IU va recolzar la moció de censura contra el govern de Mariano Rajoy no només per canviar el govern, sinó per revertir les retallades que, ha tornat a recordar, va iniciar l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Garzón ha subratllat que el PSOE va aconseguir un acord amb Units Podem per fer "un primer pas per revertir les retallades", però que la formació socialista, malgrat ser al govern, està fent "menys esforços" que el grup parlamentari confederal del qual forma part IU.

Alberto Garzón ha criticat Sánchez per "improvisar" i dir en la mateixa setmana que portarà els pressupostos a la cambra baixa i després desmentir-ho. "No mereixem un govern que improvisi", ha sentenciat, i ha exigit la presentació dels PGE al Congrés, així com que l'executiu faci "tot el possible" per aconseguir "els suports suficients per canviar la política econòmica del PP". "Hi ha majories suficients per construir una política alternativa, però s'ha de treballar, i el PSOE no en té la intenció", ha lamentat.