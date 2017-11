La Generalitat no va fer servir per a l'1-O la partida de 6,2 milions que l'Audiència Nacional reclama als consellers

La Generalitat va bloquejar les partides pressupostàries destinades als processos electorals, tal com li exigia la sentència del Tribunal Constitucional contra la disposició addicional dels pressupostos que preveia el finançament del referèndum de l'1-O. Això és precisament el que certifica la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, en un informe al qual ha tingut accés l'ARA i que acompanya les al·legacions presentades per la defensa dels consellers empresonats a l'Audiència Nacional.

La jutge Carmen Lamela els reclama una fiança civil de 6,2 milions d'euros, que es correspon a les partides sobre processos electorals i consultes populars que s'havien inclòs als pressupostos del Govern. Segons ella, aquesta podria ser la xifra que el Govern hagués destinat a l'1-O.

En l'escrit, datat a 31 d'octubre, la interventora garanteix que des que el TC va considerar inconstitucional el finançament de l'1-O, el 5 de juliol, la Generalitat va prendre les mesures necessàries per bloquejar les partides que el Constitucional considerava que es podrien fer servir per al referèndum. De fet, assenyala que l'única despesa relacionada amb l'organització de processos electorals que s'ha fet els últims mesos està relacionada amb el "manteniment ordinari i evolutiu del sistema informàtic", que fonts governamentals expliquen que és el que es fa servir per a les eleccions al Parlament. Res a veure amb el referèndum, afegeixen les fonts.

La defensa dels consellers considera que la fiança civil imposada per la jutge Lamela -que no serviria per eludir la presó provisional- és "arbitrària", fet que demostraria l'informe signat per la interventora de la Generalitat, però també les decisions del consell de ministres. El 3 de novembre, el govern espanyol va aprovar una modificació pressupostària per cobrir les eleccions del 21-D. 25 milions repartits en els pressupostos del 2017 (17,3 milions) i del 2018 (7,7 milions). Com que la Moncloa considera que la partida de despeses electorals està intacta, en lloc d'ampliar-ne el pressupost en 17,3 milions aquest any només ho haurà de fer en 12 milions d'euros, que es carregaran als fons de contingència. A més, des del 20 de setembre el ministeri d'Hisenda té el control absolut de les finances de la Generalitat.