La Generalitat classifica en tercer grau als presos polítics

La Generalitat ha classificat en tercer grau als nou presos polítics catalans. El Servei de Classificació del departament de Justícia ha comunicat aquest dimarts que avala les resolucions de les juntes de tractament que, totes elles per unanimitat, van proposar que es concedís la semillibertat a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart i Dolors Bassa. La decisió de Justícia és executiva de forma immediata i els presos polítics podran anar a dormir a casa els caps de setmana.

Diumenge va fer 1.000 dies de l'empresonament dels primers presos polítics del Procés, que ara seguiran complint condemna en un règim menys restrictiu. L'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari els ha possibilitat des del febrer -amb el parèntesi del confinament dins les presons pel covid-19- sortir a treballar, a fer vountariat o a cuidar d'un familiar de dilluns a divendres. El principal canvi que obtenen amb el tercer grau és que podran dormir a casa els caps de setmana. De fet, fins ara, només Sànchez, Cuixart i Forn ho han pogut fer en alguna ocasió amb un permís penitenciari -ja han complert una quarta part de la seva condemna- però per a tota la resta dormir a casa serà una novetat molt rellevant. A més, se'ls hi obre la porta a dormir entre setmana en centres oberts o pisos tutelats i també a l'aplicació de l'article 86.4 del reglament, que els permetria anar a dormir tots els dies a casa.

La Fiscalia General de l'Estat ja va apuntar que recorreria la decisió de la Generalitat si acabava avalant, com així ha estat, la proposta que les presons van enviar el passat 2 de juliol. Justícia tenia dos mesos per resoldre, però des del primer moment el director de Presons, Amand Calderó, va deixar clar que no esgotarien el termini. El previsible recurs de la Fiscalia l'hauran de revisar els jutges de vigilància penitenciària -tots ells han avalat fins ara els 100.2- i la última paraula la tindrà la sala segona del Tribunal Suprem, presidida per Manuel Marchena.

Bona conducta i xarxa familiar a l'exterior

En un comunicat fet públic aquest dimarts, el departament de Justícia que encapçala la consellera Ester Capella ha subratllat que tots els presos han participat en "activitats de raonament, judici crític i resolució de conflictes" a la presó i han prestat "màxima col·laboració" als professionals dels centres penitenciaris i també a la resta d'interns. A cap d'ells se li ha obert un expedient disciplinari ni tampoc se li ha detectat algun incompliment judicial. Tot plegat són els arguments que, juntament amb la xarxa familiar que disposen a l'exterior, han configurat la resposta positiva de la Generalitat a les propostes de les juntes de tractament de les presons.

Justícia també ha volgut remarcar que l'article 72.4 de la llei penitenciària "impedeix que cap persona preparada per al tercer grau es mantingui classificada en segon grau". D'execució immediata, els presos polítics podran començar a sortir els caps de setmana sabent que l'última paraula la tindrà en tot cas el tribunal sentenciador.

Primera revisió de grau

El tercer grau ja va ser una de les opcions a debat en la classificació inicial dels presos polítics. Les juntes de tractament de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric -Forcadell ha acabat canviant la presó tarragonina per la de Wad-Ras a Barcelona- van optar sense unanimitat al desembre pel segon grau per a tots ells. Justícia va ratificar la decisió al gener i no va agradar a tothom. L'advocat de Turull, Rull i Sànchez, Jordi Pina, va criticar obertament el departament de Justícia, tot i que ni ell ni cap altra de les defenses van acabar presentant un recurs.

Ha estat a la primera revisió del grau, al cap de sis mesos, quan finalment se'ls ha concedit la semillibertat. Els anys de condemna no han acabat pesant en aquesta decisió, tot i que sí que ho van fer en la classificació inicial, quan en molts pocs casos es classifica en tercer grau a persones condemnades a més de 9 anys de presó.

Tres de cada deu presos estan en tercer grau

La majoria dels interns estan classificats en segon grau, tot i que el percentatge dels que ho estan en tercer no és anècdotic. Tres de cada deu presos estan en règim de semillibertat, segons dades de la conselleria de Justícia. Aquesta classificació és menys habitual quan encara resten molts anys de condemna per complir. Només el 3% dels interns (56 persones) en tercer grau tenen per endavant 8 anys o més de condemna per complir. Aquest és el cas, per exemple, de Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Forcadell i Rull. Ara bé, aquest no és un requisit imprescindible.

El temps de compliment de la pena sí que és rellevant per a l'accès als permisos. Sànchez, Cuixart i Forn ja en poden accedir i Rull està a punt de poder-ho fer. La resta hauran d'esperar a l'inici del 2021.