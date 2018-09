La Generalitat lliga el retorn de les pagues extra del 2013 i 2014 a les negociacions polítiques amb Madrid

Els treballadors públics de la Generalitat són els únics de l'Estat als que encara no s'ha tornat les pagues extra del 2013 i del 2014. El Govern manté el compromís de fer-ho, però aquest dimarts la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, ha lligat aquest compromís a les negociacions que tenen amb el govern espanyol per aconseguir més disponibilitat pressupostària. "Hi ha tres elements: la regla de despesa; els objectius de dèficit, que han de pujar del 0,1% al 0,3% del PIB; i els canvis en l'IVA, que ens faran perdre 400 milions d'euros", ha enumerat.

Els sindicats reclamen que es calendaritzin els pagaments. En la reunió de la taula de la funció pública d'aquest mateix dimarts només s'ha acordat el retorn d'una part de les pagues extra, a més d'un increment de la retribució d'un 1,95% als professionals de la Generalitat -una part de forma retroactiva des del gener, una altra des del juliol i una altra des de la signatura de l'acord- i el pagament del 100% del sou des del primer dia d'incapacitat temporal. Però el gruix de les pagues del 2013 i del 2014 encara està pendent de negociació.

El proper 25 de setembre el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, portarà a la comissió mixta d'afers econòmics amb l'Estat la reclamació de més de 7.600 milions d'euros d'incompliments. També posarà sobre la taula els temes de la regla de despesa, els objectius de dèficit i l'IVA que, d'altra banda, ja ha traslladat directament a la ministra d'Economia en la reunió que van tenir fa algunes setmanes.

Es podrà assumir un calendari o un altre en funció "dels recursos que disposi el Govern", ha assenyalat la consellera de Presidència, conscient que l'executiu no es pot desdir de la paraula que ha donat als treballadors públics.