González Pons diu que Puigdemont és "anti europeista" i avisa: "Fora de la UE no hi ha vida política"

El vicepresident del Grup Popular al Parlament Europeu, Esteban González Pons, assegura que Puigdemont és "anti europeista" i l'avisa que "fora de la Unió Europea no existeix vida política" en aquest continent. El dirigent popular, en declaracions a Antena 3, ha posat com a exemple el Regne Unit: "Ho estan comprovant els britànics", en referència al Brexit.

González Pons ha contestat a les declaracions que va fer Carles Puigdemont diumenge en què es va mostrar disposat a fer un referèndum sobre la pertinença a la Unió Europea, tot i que ahir el president de la Generalitat va reivindicar el caràcter "europeista" del catalanisme. "Deien que eren europeistes quan, només per aconseguir el seu objectiu polític, estan disposats a renunciar a la UE", ha afirmat González Pons. El vicepresident del Grup Popular ha avisat que amb el referèndum que demanen els independentistes només intenten "fer un altre Brexit".

González Pons també ha criticat la figura de Carles Puigdemont, a qui l'ha titllat de "'friki' de la política que només surt als diaris per dir barbaritats perquè, sinó, no té titular". Així, ha assegurat que acabarà sortint en els 'late shows'" perquè, afirma, que "tothom espera la seva declaració fora de context per omplir un titular".