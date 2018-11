El Govern ofereix el Palau de la Generalitat per fer-hi una reunió amb el govern espanyol el 21 de desembre

La Generalitat insisteix en la idea de reunir-se amb els ministres espanyols aprofitant que el proper 21 de desembre, el president de l'Estat, Pedro Sánchez, ha previst que la reunió del consell de ministres es faci a Barcelona. El cap de l'oficina del president del Govern, Josep Rius, s'ha adreçat aquest dimarts per carta al cap de gabinet de Sánchez, Iván Redondo, per oferir-li el Palau de la Generalitat com a seu d'aquesta trobada bilateral entre els dos executius.

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat que, fins ara, la Moncloa no ha respost els oferiments que ha anat llançant públicament la Generalitat en les darreres setmanes i que, per això, s'ha optat per la via formal. De fet, després de la trobada abans de l'estiu entre els dos presidents, Quim Torra i Pedro Sánchez, s'havia anunciat que es retrobarien en una futura reunió a Barcelona que segueix sense data. "Esperarem fins el 21", ha respost Artadi quan se li ha preguntat quan esperaven una resposta per part del govern espanyol.

Artadi ha reclamat un cop més al PSOE que faci una proposta política per resoldre la crisi política que viu l'Estat. Una proposta que no ha de passar, en opinió de l'executiu català, per un nou Estatut. "La majoria dels diputats del Parlament no volen un nou Estatut", ha subratllat. El PSOE ja ha deixat clar que no té cap intenció d'entrar a parlar del dret a l'autodeterminació i, de fet, aquest ha estat un dels motius pels quals ERC i el PDECat han renunciat a negociar els pressupostos de l'Estat.

Sense data pels pressupostos

La Generalitat està acabant de tancar els números interns dels pressupostos del 2019. Aquesta setmana, ha explicat Artadi, acabarà aquesta tasca i, per tant, la negociació amb els comuns es preveu que comenci de forma imminent. La portaveu ha celebrat que Catalunya en Comú Podem ja no posi l'aprovació dels comptes estatals com a condició per negociar els catalans. És una decisió "en el bon camí", ha indicat durant la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu.

Ara bé, Artadi no s'ha compromès a presentar els pressupostos al Parlament si les negociacions amb els comuns no fructifiquen abans. "La idea és presentar els pressupostos al Parlament quan ja estiguin encarrilats", ha remarcat tot recordant que una situació com la del 2016 no és desitjable. Aleshores, el Govern va registrar els comptes a la cambra sense tenir un principi d'acord amb la CUP i els anticapitalistes els van acabar tombant, en una votació sense precedents en els darrers quaranta anys.