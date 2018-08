El Govern acusa la Moncloa de no preparar a fons la Bilateral

La sensació de decepció amb la reunió de la Comissió Bilateral de dimecres a la tarda a la Generalitat seguia latent ahir entre alguns dels protagonistes de la delegació catalana. Més enllà de quedar frustrades les aspiracions del Govern de negociar sobre l’autodeterminació, de la trobada no en va sortir cap perspectiva d’acord important, tampoc a nivell sectorial. Aquesta era una de les esperances que tenia el Govern -sobretot amb les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC)-, perquè considerava que eren qüestions urgents. A l’altra banda de la taula es van trobar, però, uns representats de l’Estat que, segons la Generalitat, no havien fet els deures. “Haurien d’haver portat els temes més treballats”, es va queixar ahir la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Al llarg de les tres hores de reunió, les dues administracions van abordar els tretze punts que preveia l’ordre del dia, però la Generalitat critica que no s’aprofundís més. “Es van limitar a donar-se per assabentats”, va destacar Artadi, en la línia del que ja va comentar el conseller d’Acció Exterior, Ernest Maragall, que subratllava que havia sigut una reunió “dura” pel fet que s’havia de “lluitar pas a pas i a poc a poc” per cada petit avenç. “Va ser com un partit de rugbi amb el camp enfangat que s’ha de guanyar metre a metre”, afegia ahir el conseller en una entrevista a RAC1. Des del punt de vista del Govern, els obstacles que va posar la Moncloa a conversar sobre determinades qüestions demostren que no hi ha una voluntat real de diàleg ni de posar sobre la taula una oferta que sedueixi un espectre més ampli de la societat. Una conclusió a la qual els últims executius sobiranistes ja havien arribat respecte als governs de Mariano Rajoy. “El que no poden fer és seguir sent estrictament Rajoy i continuar tirant pilotes fora”, va criticar Artadi, que va amenaçar de retirar el suport a Pedro Sánchez al Congrés “si el comportament del PSOE és el mateix que el del PP”.

Tanmateix, la formació conservadora no ho veu amb els mateixos ulls i ahir ja va deixar clar que si encara es mantingués al govern, no s’hauria produït la reunió de la Bilateral. De fet, la nova portaveu dels populars al Congrés, l’exministra catalana Dolors Montserrat, va demanar una compareixença urgent de Meritxell Batet per “continuar agenollats davant els independentistes que els van portar a la Moncloa”. Malgrat el contundent cop de porta de Batet a l’autodeterminació, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va assegurar que el seu partit “no permetrà que es negociï un referèndum”.

La reunió amb Casado

La pluja de crítiques per part de la resta de forces unionistes era esperable -de fet, ja havien arribat prèviament a la reunió- i a Maragall no li va passar inadvertit que l’endemà de la Bilateral, Sánchez tingués una cita important. “Semblaven més pendents de la reunió amb Pablo Casado”, lamentava dimecres el conseller, intuint un càlcul en els seus interlocutors per evitar donar arguments a l’oposició.

Ciutadans no va voler fer curt i després de demanar in extremis que no es produís la Bilateral, ahir va haver de canviar de discurs i discrepar del contingut de la trobada. La diputada de Cs al Parlament Lorena Roldan va retreure al Govern que “s’entestés a parlar del Procés” i no abordés els “problemes reals dels catalans”, ignorant que hi havia tretze punts diferents a l’ordre del dia. L’actitud de confrontació no va agradar a la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, que va titllar “d’irresponsables” Cs i el PP.

Els resultats de la Bilateral, que van decebre el Govern, no van sorprendre la CUP i ahir el diputat Vidal Aragonès va qualificar de “menyspreu” l’actitud del govern espanyol davant les reivindicacions sobiranistes.