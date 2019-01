El Govern demana als comuns que "no subordinin" els comptes de la Generalitat als de l'Estat

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha expressat "sorpresa" aquest dimarts per la suspensió de les converses sobre pressupostos dels comuns. Per a Artadi, l'executiu ha entrat en "detall" en la negociació (s'han compartit els números de manera sectorial, ha dit) i també en la possibilitat de recaptació de la reforma fiscal que proposen els comuns. Una reforma, amb tot, que segons fonts de l'executiu tindria poca afectació en la recaptació d'aquest any. Davant d'això, la portaveu ha demanat als comuns que "no subordini" el que pugui passar amb els pressupostos de l'Estat als de Catalunya. "Demanem que no se subordinin els comptes al que pugui passar en altres cambres parlamentàries", ha dit en al·lusió al Congrés de Diputats.

La portaveu ha afirmat que esperava que els comuns canviessin d'idea i tornessin a seure a negociar. En aquest sentit, ha dit que ella mateixa s'havia emplaçat amb la presidenta del grup, Jéssica Albiach, a reprendre les converses. "Han pogut analitzar les dades sectorials i aquesta setmana teníem reunions més globals", ha dit Artadi, demanant que es reprenguin aprofitant que la mateixa Albiach ha dit que la negociació no estava trencada sinó "suspesa". "Són uns pressupostos que interessen a la ciutadania i esperem que puguem continuar treballant", ha dit.

Alhora, ha negat que hi hagi desavinences amb Esquerra en relació amb els comptes, malgrat que ahir el portaveu de JxCat, Albert Batet, va demanar responsabilitat als republicans per aprovar els comptes. Unes declaracions que la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va qualificar d'"esperpèntiques". Ha dit, en tot cas, que si els comuns han tingut més 'feeling' amb els departaments de JxCat no és per qüestions polítiques, sinó per com ha anat la relació amb cada conselleria.

El diàleg encallat per la composició de la taula de partits

En relació amb els comptes estatals, Artadi ha admès que estaven encallats amb el govern espanyol a l'hora de definir la composició de la taula de partits per al diàleg, en què la Generalitat demana que també participin formacions espanyoles. En canvi, el PSOE delega tot el diàleg al PSC perquè considera que el problema és "entre catalans" i no amb el govern de l'Estat.

"Si el govern de l'Estat no entén la importància de trobar una solució pactada... potser haurien d'anar a buscar uns altres socis perquè tenim una altra manera de veure la situació política actual", ha expressat la consellera, insistint, a més, que la taula de partits catalans ja existia i, de fet, estava prevista per aquest divendres. "No entenem quin sentit té que hàgim de negociar amb l'Estat una taula de partits catalans, si nosaltres ja parlem", ha afegit.

Després de la reunió que ella mateixa va tenir amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, i el vicepresident, Pere Aragonès, divendres passat a la seu d'Economia, ha afirmat que s'han emplaçat a continuar parlant, però que no seria en una reunió presencial.

Artadi també ha avisat la Moncloa que el calendari és ajustat: el 8 de febrer s'acaba el termini per presentar esmenes a la totalitat i, de moment, tant ERC com el PDECat en tenen una de preparada per vetar ja d'entrada la tramitació dels comptes de Pedro Sánchez.