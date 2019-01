El Govern enviarà a la Moncloa dos documents per negociar la reunió de gener

El Govern enviarà dos documents a la Moncloa d'aquí pocs dies per negociar de cara a la reunió del gener. Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Elsa Artadi, en una entrevista a l'ACN. La portaveu ha detallat que després de Reis la Generalitat enviarà al govern espanyol el resultat d'uns esborranys que ja "fa temps" que s'estan treballant, sobre la diagnosi de com s'ha arribat a la situació política actual, així com possibles solucions al conflicte.

D'altra banda, Artadi ha reconegut que veuria amb "gran sorpresa" que el president espanyol, Pedro Sánchez, fes alguna proposta política que permetés negociar els pressupostos de l'Estat. La consellera també creu que una mediació internacional entre els dos executius seria "conseqüència natural" del comunicat conjunt del 20-D a Pedralbes.

Artadi ha puntualitzat que s'estan "acabant de polir" els papers per enviar-los al govern espanyol després de les festes nadalenques, d'acord amb el comunicat conjunt del 20-D. "Ens hem d'intercanviar diferents documents, ja els en vam entregar uns primers, però en tenim més que estem acabant de tancar".

Precisament sobre la reunió de Pedralbes, la consellera troba que només el temps demostrarà si la trobada ha ajudat a establir pautes per enfortir la negociació: "Vam insistir que, o començàvem a trobar mecanismes, o el diàleg mai seria efectiu, i es quedaria en el pla retòric i discursiu", ha subratllat Artadi, que lamenta que fins ara la comunicació entre els dos executius hagi estat "escassa".

La consellera defensa que al gener també s'ha de "poder parlar de tot". Preguntada sobre si, en aquest sentit, plantejaran al govern de Sánchez un referèndum acordat, Artadi ha manifestat que és "evident" que el Govern manté que la solució passa pel dret a l'autodeterminació. De cara a aquesta tercera reunió política -que apunta a la segona quinzena del mes-, la portaveu espera trobar-hi un PSOE "dialogant".

Els dos PSOE

Artadi ha descrit que el partit socialista es divideix entre una part que és "capaç" de fer una reunió entre Generalitat i Moncloa, pactar un comunicat conjunt i comprometre's a una nova reunió a curt termini, i "un altre PSOE" que demana el 155: "Veurem quina part s'acaba imposant, el que vol il·legalitzar partits i intervenir els Mossos, o el que vol intentar el diàleg". Això sí, la titular de Presidència té clar que els partits catalans no li deuen "res" a la formació que lidera Sánchez: "Ja vam ajudar que fos president, ara li toca a ell moure peça", ha apuntat.

És per això que, ara per ara, Artadi no preveu que ERC i PDeCAT avalin els comptes espanyols: "Els pressupostos de l'Estat els veig molt i molt lluny". El Govern ha insistit sempre que una condició per negociar els números de Madrid és que Sánchez faci una proposta política que respecti la sobirania de Catalunya: "Seria una gran sorpresa que, de sobte, hi hagués una solució política amb tots els mesos que ha tingut i no ha fet res".

Testimoniatge internacional

El 20-D el president de la Generalitat, Quim Torra, va proposar a Sánchez una mediació entre els dos executius. Sobre aquesta qüestió, Artadi prefereix parlar de "testimoniatge", ja que aquesta fórmula tindria una actitud menys activa i més d'acompanyament, per poder explicar què està passant. Tot i això, la consellera admet que encara s'està en una "fase prèvia" a l'escenari de buscar aquesta figura externa. Sigui com sigui, reitera que el testimoniatge hauria de ser "internacional", i perquè el protagonitzés algú sense interessos propis en una negociació que ha de ser "amb igualtat de condicions".

"Quan reconeixes una intermediació, el testimoniatge o la intervenció d'un tercer, també reconeixes que existeix un conflicte, així com la sobirania o l'autoritat de la contrapart. Si poguéssim arribar aquí seria un pas endavant en la situació on som ara, perquè hi ha manca de reconeixement del que són la societat i les institucions catalanes", ha explicat Artadi.

Finalment, la consellera troba que el govern espanyol hauria d'acceptar aquesta figura externa, ja que seria una "conseqüència natural" al comunicat pactat el 20-D. "Però si pot arribar al gener, més endavant o no passar, no depèn tant de nosaltres", ha subratllat, després de constatar que a Sánchez li manca "coratge".