El govern espanyol estudia contractar un advocat a Bèlgica per defensar Llarena

El govern de Pedro Sánchez recull el guant del Consell General del Poder Judicial i ja estudia contractar un advocat a Bèlgica per defensar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena en la demanda civil interposada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els quatre exconsellers a l'exili. Segons han explicat fonts de la Moncloa a l'ARA, la decisió "encara no està presa", però recorden que és el procediment habitual de l'Advocacia de l'Estat quan s'han de defensar els "interessos de l'Estat" a l'estranger. Aquest advocat seria així l'encarregat de defensar tant Llarena com l'estat espanyol en la citació prevista per al pròxim 4 de setembre davant d'un jutjat de primera instància de Brussel·les, i en la qual hauria de comparèixer el jutge instructor de la causa per rebel·lió, tot i que el Poder Judicial també va frenar la notificació formal.

Les mateixes fonts recorden que no es tracta només d'una decisió de l'Advocacia de l'Estat i del ministeri de Justícia, sinó que també hi ha pel mig el ministeri d'Exteriors. Són aquests dos ministeris els instats pel Poder Judicial a ajudar Llarena en la demanda civil a Bèlgica per, presumptament, no haver sigut un jutge imparcial. La comissió permanent del màxim òrgan dels jutges, per set vots a favor i un en contra, va acordar donar empara a Llarena davant del que consideren un "atac planificat" dels líders sobiranistes contra la independència del magistrat.

En l'acord, sense efectes jurídics, instaven el govern espanyol a activar l'Advocacia de l'Estat i a assumir també els costos derivats del procés a Bèlgica. Fins i tot si Llarena és condemnat. Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig demanen un euro per cap d'indemnització per dany a l'honor si el jutge és condemnat, més el cost de tot el procés judicial.

Si el govern espanyol finalment decideix contractar l'advocat, haurà decidit prendre part en la pugna entre el Poder Judicial i l'independentisme. El màxim òrgan dels jutges es vanta de representar la independència judicial, però ha demanat a un poder polític que prengui partit davant la justícia belga i converteixi la demanda civil en una qüestió d'estat.