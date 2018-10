La Moncloa insta els partits independentistes a "sortir del laberint" i avalar els pressupostos

El govern de Pedro Sánchez pressiona l'independentisme perquè doni suport als pressupostos generals de l'Estat per al 2019 després d'haver obtingut ja el suport de Podem. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, la ministra portaveu, Isabel Celaá, ha demanat expressament a ERC i el PDECat que donin suport als comptes i ha insistit que no permetrà negociar sobre cap aspecte que no siguin els comptes. És a dir, ni sobre l'ultimàtum del referèndum que va fer Quim Torra ni tampoc sobre els presos polítics. En aquest sentit, no ha descartat que Sánchez mateix es disposi a negociar amb els independentistes els pressupostos tal com ha fet amb Pablo Iglesias durant les últimes hores. "El president del govern evidentment que s'implica en primera persona en totes les actuacions polítiques i d'especial rellevància per a la millora de la qualitat de vida i també ho farà per intentar rebre més suports per tirar endavant els comptes", ha assenyalat al seu torn la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

Per a la ministra portaveu, l'acord amb Podem és "només el principi de la feina". "Ja estem junts la segona i la tercera força del Congrés, però cal sumar", ha emfatitzat. I per sumar més ha assenyalat que és imprescindible parlar de Catalunya. Igual que la setmana passada, ha tornat a demanar la "normalització institucional". Considera que el que ha passat aquesta setmana al Parlament, on el desacord entre ERC i JxCat ha fet perdre la majoria independentista, no ajuda a "posar fi al bloqueig de les institucions" i demostra que "no s'iniciarà fàcilment la sortida del conflicte"

"Per això reclamem als que tenen la capacitat de fer-ho que explorin la sortida del laberint", ha afegit. Segons la ministra portaveu, el govern espanyol ja està fent tot el que pot fer "amb respecte a la llei". Per això ha tornat a reclamar al president de la Generalitat, Quim Torra, que "desbloquegi les institucions catalanes" i "treballi per a tots els catalans".

"Aquest és un estat de dret i hi ha separació de poders", ha insistit Celaá preguntada pels requisits que exigeixen ERC i el PDECat. Montero ha insistit en la mateixa idea, tot i que ha admès que aquest principi d'acord és susceptible a canvis en la negociació amb la resta de grups. "Nosaltres quan parlem de pressupostos amb les formacions independentistes parlem de pressupostos", ha puntualitzat Montero.

Un altre consell de ministres dilluns

El consell de ministres d'avui s'ha reunit abans d'enviar a Brussel·les com a molt tard dilluns vinent el quadre macroeconòmic per a l'elaboració dels pressupostos. Unes dades en què acabaran apareixent els números de Mariano Rajoy. Amb tot, l'acord amb Podem preveu 6.000 milions d'euros més de despesa pública, sumats a 7.700 euros d'increment d'ingressos extra, segons ha explicat Pablo Iglesias a la Sexta. La Moncloa, però, no ha volgut donar números exactes i ha remès a una pròxima reunió del consell de ministres dilluns per avalar l'aprovació del quadre macroeconòmic que s'enviarà a Brussel·les per elaborar els comptes.

Finalment, el consell de ministres ha donat l'ordre per començar els tràmits per declarar la zona de les inundacions de Mallorca "greument afectada per una emergència de protecció civil". Quan es completi aquesta declaració, els afectats tindran accés a una sèrie d'ajudes i compensacions extraordinàries perquè l'illa es recuperi dels aiguats, que han causat fins a 10 morts i encara hi ha un nen desaparegut.