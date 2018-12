El Govern creu que "no calia" el consell de ministres a Barcelona per anunciar "mesures estètiques"

El Govern considera que "no calia" que el consell de ministres se celebrés a Barcelona si havia de servir per anunciar "mesures estètiques que no tenen valor real". Aquest és el diagnòstic que ha fet la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en roda de premsa després de la reunió del govern espanyol a la Llotja de Mar, en què ha aprovat un seguit de mesures simbòliques com una declaració de reparació del judici a Lluís Companys o el canvi de nom de l'aeroport de Barcelona-El Prat, que passa a anomenar-se Josep Tarradellas. Una reunió de la Moncloa a Barcelona que la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha justificat com a "mostra d'afecte" amb Catalunya.

Artadi ha assegurat que el conjunt de les actuacions que fan els Mossos "és correcte". Preguntada per l'actuació de la Brigada Mòbil les últimes hores a la Via Laietana, la portaveu del Govern ha volgut donar valor a la tasca que fan, alhora que ha afirmat que cal "exemplaritat". "Això vol dir revisar qualsevol de les actuacions i per això hi ha mecanismes", ha anotat, i ha dit que cal ser "exigents no per posar el cos en la polèmica sinó al contrari".

Preguntada pel fet que hi hagi manifestants amb la cara tapada, Artadi ha admès que hi ha "debat" sobre aquesta qüestió i s'ha mostrat comprensiva amb els que creuen que "s'està criminalitzant per actes que no són de naturalesa criminal" i que, per aquest motiu, assisteixen a les mobilitzacions amb la cara tapada. Alhora, Artadi ha assenyalat que "darrere les caputxes no sempre hi ha independentistes ni persones que sempre volen actuar de manera pacífica". "Per això hi ha hagut veus demanant a la gent que vagi amb la cara destapada", ha afirmat.

Tanmateix, la portaveu del Govern ha "agraït" el comportament "exemplar" de la ciutadania que ha sortit a protestar avui amb motiu del consell de ministres. "Ha sigut actiu a l'hora d'evitar qualsevol incident", ha anotat Artadi, que ha demanat "comprensió de la resta de la ciutadania per les conseqüències que aquest consell de ministres hagi pogut provocar".

El canvi de nom "unilateral" de l'aeroport

Artadi ha assenyalat la decisió "unilateral" del govern espanyol de canviar el nom de l'aeroport de Barcelona-El Prat, que ha assegurat que s'ha produït "sense coordinació" amb el Govern. "Els problemes de l'aeroport no tenen a veure amb el nom", ha apuntat la consellera de la Presidència, que ha anotat que el terme "el Prat" també era una reivindicació del consistori municipal per fer un "reconeixement a l'àrea metropolitana".

En relació a la declaració de reparació del judici de Lluís Companys, Artadi ha apuntat que es tracta d'una "declaració política sense valor jurídic". "No suposa en cap cas una anul·lació del judici del president Companys", ha deixat clar la portaveu del Govern, que ha considerat important recordar que és l'únic president de l'Europa Occidental executat i que, per tant, es "condemni el que és un crim d'estat".

"Pas endavant" pel diàleg

Malgrat que el govern espanyol ha insistit que la "seguretat jurídica" a què es refereix el comunicat significa que no es pot sortir de l'Estatut i la Constitució –tot i que no apareix al text–, Artadi ha considerat un "pas endavant" la reunió celebrada al Palau de Pedralbes. "Durant aquests sis mesos s'ha parlat molt de diàleg però no s'havien fet passos endavant", ha anotat.