El Govern presenta uns pressupostos expansius però no s'arrisca a portar-los al Parlament

El Govern va renunciar als pressupostos del 2018 per centrar-se des del juny de l'any passat -l'executiu es va constituir el 2 de juny- en els del 2019. Des d'Economia van pensar, primer, que els podrien tenir a punt al novembre, però les negociacions internes entre socis van ser més dures del que havien imaginat. El segon termini -sempre intern- el van fixar pel desembre amb la intenció d'iniciar el tràmit parlamentari abans d'acabar l'any, però es van trobar sense prou suport parlamentari. A 25 de febrer no hi ha cap garantia que la Generalitat acabi tramitant els comptes, però aquest dilluns ha decidit mostrar-los públicament en una roda de premsa inèdita: el consell executiu ni tan sols els ha donat el vist-i-plau.

No hi ha hagut el lliurament simbòlic de la memòria USB al president del Parlament i la roda de premsa no s'ha fet a la cambra catalana, sinó al Palau de la Generalitat. Serà dimecres quan el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, s'expliquin davant la cambra tal com els hi reclamaven diversos grups parlamentaris. "Dimecres tindrem l'oportunitat de constatar si els grups estan disposats a discutir aquest pressupost o bé si cedeixen davant les temptacions pròpies d'un calendari electoral molt atapeït", ha qüestionat aquest dilluns Aragonès.

El revès que va patir el govern el 2016, presidit per Carles Puigdemont, amb Oriol Junqueras de vicepresident i conseller d'Economia, és ben viu en la memòria dels consellers actuals. El vicepresident, Pere Aragonès, era aleshores el secretari d'Economia, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, directora general de coordinació interdepartamental. La CUP va acabar rebutjant els comptes en el debat de totalitat i ara, tot apunta que acabaria passant el mateix. Les negociacions amb els comuns es van trencar ara fa dues setmanes i, de moment, ERC i JxCat han preferit no fer el salt sense paracaigudes, davant la perspectiva d'una nova derrota parlamentària. "L'aprovació d'aquests pressupostos és el bé superior i, per això, treballem amb la màxima transparència", ha afegit el vicepresident.

Aragonès i Artadi han estat precisament els consellers que aquest dilluns han presentat l'avantprojecte de pressupostos del 2019. Un document que, ara per ara, no és més que una declaració d'intencions i que encara es desconeix si acabarà tramitant-se al Parlament. Economia, però, era partidària de mostrar els comptes a la ciutadania per evidenciar que, encara que no s'acabin aprovant (potser ni tan sols tramitant), són uns pressupostos expansius que, per primera vegada, situen la despesa social en nombres absoluts per sobre de la de l'any 2010, quan van començar les retallades.

Dimecres, serà el president de la Generalitat, Quim Torra, qui comparegui al Parlament tal com li havien reclamat diversos grups parlamentaris per explicar què pensa fer el Govern amb els pressupostos. A l'hemicicle també hi compareixerà Pere Aragonès.

Principals indicadors

La despesa no financera i no finalista -és a dir, que no es destina a pagar el deute i que la Generalitat pot gastar com creu convenient- augmenta en 1.715 milions d'euros respecte els darrers pressupostos aprovats el 2017. Això suposa un increment de l'11,2%, i se situa en 26.157 milions d'euros. D'aquesta xifra, el 73,6% se l'enduen els tres departaments que ofereixen serveis socials: salut, educació i treball, afers socials i famílies.

En concret, la despesa en salut és una de les principals partides de l'avantprojecte de pressupost. La quantitat destinada a aquest departament s'incrementa en 258 milions d'euros i supera els 10.000 milions de despesa anual, la xifra més alta des de 2009, quan va tocar sostre just abans de les retallades aplicades a partir de 2010. En concret, l'increment de la partida es destinaria en gran part (96 milions d'euros) a reforçar l'assistència primària, rebaixar les esperes i millorar els serveis d'urgències. Uns 32 milions servirien per cobrir la pujada de preus dels medicaments i 57 milions anirien a medicació hospitalària per dispensació ambulatòria.

Precisament, la despesa en personal s'augmentaria a gran part dels departaments, ja que l'esborrany de pressupost també preveu incrementar la plantilla dels serveis públics de sanitat en 5.081 empleats més en comparació amb el darrer pressupost aprovat, l'any 2017. Així mateix també s'augmentaran en 735 els agents dels mossos d'esquadra, en 250 els bombers i en 131 els funcionaris de justícia, entre d'altres. Només l'Agència Tributària de Catalunya i els serveis penitenciaris reduirien la plantilla, amb sis i 110 empleats menys, respectivament.

En educació, el Govern preveu contractar 4.692 docents des del 2017, fins arribar als 77.260. També vol incrementar en 20 milions la despesa en llars d'infants municipals.

El departament de treball, afers socials i família, per la seva banda, pujaria en 20 milions la despesa fins als 548 milions d'euros en ajudes a la dependència, a més de 48 milions extres per atenció a la infància, i 14 milions més en centres especials de treball.

Complint l'objectiu de dèficit i sortint del FLA

A més, l'executiu destaca que, per segon any consecutiu, el 2018 ha complert amb l'objectiu de dèficit, que se situaria en el 0,38%, dues dècimes per sota del 0,4% marcat. No obstant, l'objectiu aprovat per al 2019 és del 0,1%, una xifra que la Generalitat considera injusta, ja que, argumenta, hauria de ser del 0,59% segons la llei d'estabilitat pressupostària.

La Generalitat ha abandonat el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i s'ha acollit al fons de finançament (FFF), destinat a les comunitats autònomes que compleixen els objectius però no poden finançar-se de manera autònoma a través dels mercats de deute. El Govern quantifica en el 0,84% el cost de finançament a través del FLA, similar al que preveu que sigui amb el FFF.

Amb els objectius de dèficit complert, l'executiu català preveu reduir 0,9 punts percentuals el deute de la Generalitat, fins als 32,7% del PIB. Els pronòstics del Govern és reduir gradualment aquesta xifra fins el 29,2% el 2022.