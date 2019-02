El Govern defuig pronunciar-se sobre Veneçuela argumentant que Catalunya no és un estat

"La posició del Govern és clara. Ha d'existir el respecte escrupolós dels drets humans en una situació de pau i democràcia plena", ha dit el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, preguntat sobre la crisi veneçolana.

Tanmateix, ha defugit pronunciar-se sobre el reconeixement de l'autoproclamat president, Juan Guaidó, que ja han fet Espanya i diversos països europeus. Alfred Bosch, que ha comparegut amb la consellera Elsa Artadi després de la reunió del consell executiu, s'ha escudat en el fet que Catalunya "no és independent" i que no s'ha de posicionar sobre reconeixement de governs a "tercers". "Ja ens agradaria", ha afegit Bosch.

El Govern declara Catalunya "port segur"

El Govern ha acordat aquest dimarts declarar Catalunya "port segur", de manera que els 19 ports gestionats per la Generalitat s'oferiran als vaixells de rescat del Mediterrani perquè puguin amarrar-hi i completar les seves tasques de salvament humanitari. El conseller Alfred Bosch, que ha comparegut a la roda de premsa després del consell executiu, ha dit que "és una obligació moral i política actuar davant la inacció dels estats europeus": "No podem permetre més morts al Mediterrani". Volem deixar clar que obrim les portes per acollir les embarcacions que salven vides a la Mediterrània", ha afegit el conseller.

La mesura afecta 19 ports, entre els quals Roses o Palamós. "Sense perjudici de les competències exclusives que corresponen a l'estat espanyol en matèria de relacions internacionals i immigració, el Govern considera que aquesta és una obligació que es deriva de les competències assumides com a pròpies per la Generalitat i que, per tant, existeix un espai d'actuació legal i estatutari que permet actuar en aquest àmbit", ha explicat l'executiu.