El Govern proposa als comuns un augment d'entre 15 i 40 milions en l'impost de successions

El Govern posa fil a l'agulla per aconseguir el suport dels comuns als pressupostos, però es queda lluny. Tal com ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'ARA, el departament capitanejat per Pere Aragonès ha fet arribar una proposta que preveu reduir les bonificacions en l'impost de sucessions, cosa que permetria una recaptació d'entre 15 i 40 milions d'euros. Aquesta xifra és del tot "insuficient" per a Catalunya en Comú Podem, que situa en 700-800 milions la recaptació total necessària.

L'executiu proposa quatre escenaris per reduir progressivament les bonificacions de l'impost de successions, però no es mulla en quina seria la seva preferida. L'opció més atrevida suposaria eliminar la bonificació a les herències superiors als tres milions d'euros i reduir-la entre dos i vint punts a les que van dels 100.000 als 200.000 euros. L'impacte seria de prop de 40 milions d'euros. En canvi, la recaptació més petita, de 15 milions el 2019, implicaria disminuir entre un i cinc punts les bonificacions a les herències d'entre 100.000 i 200.000 euros. Els comuns estimen que suprimint-les totalment s'aconseguirien recaptar uns 470 milions.

Cap concessió en l'IRPF

El document del Govern no preveu, però, no preveu cap canvi en l'IRPF. Els comuns reclamen apujar aquest tribut en un 2% a les rendes més altes i, tot i que l'executiu entén que suposaria una recaptació de 40 milions d'euros que afectaria a menys de 50.000 persones, troba que l'ingrés seria molt limitat i arribaria al cap de dos anys. A més, requeriria la intervenció de l'Estat perquè és qui liquida aquest impost i després el transfereix a les comunitats autònomes a través dels pressupostos.

CatComú-Podem recorda que en l'acord dels pressupostos generals de l'Estat s'ha pactat que les rendes superiors als 140.000 euros passin a tributar del 23% al 27%, i que el 50% d'aquest augment vagi a parar a Catalunya amb una recaptació de 50 milions d'euros. Això necessitaria, però, que les formacions independentistes avalessin els comptes de Pedro Sánchez. Fonts dels comuns consultades per l'ARA entenen que el Govern no tanca la porta a negociar els números de la Moncloa, donat que proposen unes mesures que depenen de la seva aprovació.

La fiscalitat ambiental

D'altra banda, el Govern proposa una vinyeta verda a les autopistes que gravi més als vehicles més contaminants, malgrat que no concreta quan es podria aplicar. La conselleria d'Economia també preveu augmentar les taxes de matriculacions d'embarcacions, avions i avionetes. En relació a l'impost als grans establiments comercials, l'executiu estima una recaptació d'uns 15 milions d'euros anuals que vagin a parar al finançament del transport públic.

Els comuns critiquen que el Govern no hagi fet cap estimació en el que es podria ingressar amb la recaptació per la taxa turística i tampoc amb l'impost d'actes jurídics documentats -el derivat de les hipoteques.

Nova reunió a finals de mes

Fonts dels comuns apunten que probablement hi haurà una segona reunió per parlar de fiscalitat a finals de mes, tot i que adverteixen que la seva percepció és que el Govern no té voluntat política de complir amb les seves condicions per aprovar els comptes. De cara a revertir les retallades, reclamen que es destinin 1.700 milions d'euros més en despesa social.