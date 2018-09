El Govern lamenta que Sánchez no aprofiti la reforma de la Constitució per incloure l'autodeterminació

Tal com ahir ja van fer el PDECat i ERC, aquest dimarts, la portaveu del Govern de la Generalitat, Elsa Artadi, ha lamentat que el president espanyol, Pedro Sánchez, vulgui obrir el meló de la Constitució per eliminar els aforaments i, en canvi, no ho faci per incloure-hi el referèndum. "Ens semblaria estrany que si hi ha una reforma de la Constitució no es resolgui el problema polític", ha afirmat la portaveu del Govern, reclamant a Pedro Sánchez que sigui clar sobre la "solució política" que proposa per Catalunya. "Nosaltres creiem que no cal reformar la Constitució per fer un referèndum, però si el govern espanyol creu que cal, no entenem perquè no aprofiten l'oportunitat", ha afirmat.

En aquest sentit, ha afegit que, a més de veure si el govern espanyol té la voluntat de resoldre el problema política, també cal estudiar la correlació de forces al Congrés. "S'ha de ser realitsta", ha assegurat. De fet, ara per ara el PSOE no pot ni tirar endavant la reforma que ha proposat Sánchez sobre els aforaments perquè per canviar la Constitució es necessita com a mínim 3/5 parts de la cambra (o fins a 2/3 per alguns títols). És a dir, necessita el PP.

Així, la portaveu del Govern ha demanat a Pedro Sánchez que concreti, després de 100 dies a La Moncloa, què proposa per resoldre el conflicte polític a Catalunya. "Nosaltres sempre hem defensat que dins la Constitució hi cap un referèndum vinculant", ha expressat Artadi, tot i que s'ha mostrat a "parlar" i a "estudiar" totes les opcions si hi ha una proposta del govern espanyol perquè Catalunya pugui exercir l'autodeterminació.

"Abans d'entrar en una reforma de la Constitució, primer hem de veure quina és la voluntat del PSOE. És evident que per a nosaltres el dret a l'autodeterminació és irrenunciable", ha expressat la portaveu.

Delegacions a l'exterior

D'altra banda, Artadi ha confirmat que demà dimecres el conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, serà a Berlín per participar en la reobertura de la delegació de la Generalitat a Alemanya. Ho farà malgrat que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ja ha advertit que recorrerà la reobertura als tribunals. "El conseller ja ha expressat la seva determinació", ha dit Artadi, asseverant que el Govern tirarà endavant el pla de desplegament exterior.

De fet, ara per ara hi ha un recurs al contenciós administratiu en contra del decret aprovat pel Govern que reobria les delegacions liquidades pel 155. Amb quin argument? Borrell argumenta que la Generalitat no va esperar els informes del govern espanyol -pas que queda recollit a la darrera lei d'exteriors- per tornar-les a posar en marxa.

"Acampada de la Llibertat", competència de l'ajuntament

Sobre l'acampada de protesta (anomenada "acampada per la llibertat") que des del dia 11 és a plaça Sant Jaume per reclamar la implementació de la república, Artadi ha dit que aquesta és una qüestió d'ocupació de la via pública i que, per tant, depèn de l'ajuntament de Barcelona.