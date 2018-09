Bonvehí titlla d'"indigne" que Sánchez obri la Constitució pels aforaments i no per resoldre el problema a Catalunya

El president del PDECat, David Bonvehí, ha afirmat aquest dilluns que està "decepcionat" amb la compareixença del cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, sobre reformar la Constitució de manera exprés per eliminar els aforaments, ja que no ha mencionat el problema a Catalunya i tampoc ha proposat cap solució.

"El president Sánchez és president també pels vots independentistes i esperàvem que després de 100 dies de govern tingués alguna proposta per començar a dialogar amb Catalunya", ha afirmat Bonvehí en una roda de premsa a la seu del partit. "És indigne", ha assegurat després de la reunió de l'executiva del PDECat.

El president del PDECat ha retret a Sánchez que es plantegi ara reformar de manera exprés la Constitució quan no hi ha un clam social comparable a les contínues demandes catalanes. "Està fent bo José Luis Rodríguez Zapatero –ha assegurat–. Almenys ell era conscient que hi havia un problema a Catalunya". Tanmateix, Bonvehí ha matisat que no està demanant una reforma de l'Estatut sinó que el PSOE aclareixi les seves propostes.

En tot cas, el PDECat ha demanat a Sánchez que si vol reformar la Constitució per abordar el tema català –que ha titllat com el "més important" a l'Estat i a Europa– s'assegui primer a negociar amb la Generalitat. "Ens agradaria saber quina és la seva proposta", ha afirmat.

Sobre els aforaments, Bonvehí ha dit que estudiaran la reforma del president espanyol per decidir si hi donen suport al Congrés. Tanmateix, ha dit que des del PDECat creuen que hi ha massa aforats a Espanya.

La moció del diàleg fallida

Un altre dels temes que s'ha abordat en la reunió de l'executiva ha sigut la moció fallida sobre el diàleg al Congrés. Bonvehí ha explicat que s'ha compartit amb la resta de la direcció els criteris que van portar a retirar-la, i ha descartat canvis al grup parlamentari de Madrid. Així, el portaveu i principal impulsor de la moció amb el PSOE, Carles Campuzano, seguirà sent la cara visible del PDECat a la cambra baixa.

A més, tot i el fracàs del text pactat amb el PSOE –a qui ha recriminat que s'aliés amb el PP i Cs al Senat en contra del referèndum–, Bonvehí ha assegurat que el PDECat mantindrà l'actitud de diàleg. "No descartem presentar més propostes en aquesta línia, nosaltres no tanquem la porta al diàleg", ha afirmat.