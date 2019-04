El Govern diu que la resposta a una condemna del Suprem anirà més enllà de l'executiu i que s'abordarà amb entitats

Després que ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, insistís que no acceptarà la sentència del Tribunal Suprem si és condemnatòria i que portaria una resposta basada en "l'autodeterminació" al Parlament, el Govern ha dit aquest dimarts que qualsevol resposta ha d'anar més enllà de l'executiu i que s'ha de consensuar amb entitats socials i municipalistes.

"Esperarem la sentència", ha dit la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en ser preguntada en la roda de premsa del Consell Executiu sobre quina proposta vol portar el president a la cambra catalana. "En funció de quina sigui la sentència, si aquesta no recull l'absolució, no hem de pensar que el país s'hagi de conformar amb una decisió només del Govern (...) Ha de ser una resposta de país, de la societat civil i dels alcaldes", ha subratllat Budó, sense concretar res més.

"La resposta que es doni, s'ha de configurar plegats", ha afegit acompanyada del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i dirigent d'ERC, que no s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió.

Ara per ara, no hi ha un rumb compartit entre les dues formacions per donar resposta a una condemna del Tribunal Suprem per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Tampoc amb les entitats sobiranistes, ANC i Òmnium, que en els últims temps també han mantingut posicionaments diferents sobre el full de ruta que ha de prendre l'executiu.

Recentment, el que sí que ha descartat Torra és convocar noves eleccions, una competència exclusiva del president de la Generalitat. La setmana passada, en una entrevista a la Cadena Ser, no es va voler mullar sobre la possibiitat de portar una nova declaració d'independència -tot i que s'ha especulat en diversos cercles- i va demanar situar ara el focus en el judici de l'1-O.