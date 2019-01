El Govern acorda reforçar els ajuts als expresidents per "assegurar el seu dret a viure dignament"

El consell executiu ha acordat en la reunió d'aquest dimarts reforçar la normativa que preveu garantir als expresidents de la Generalitat el seu "dret a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida". Ho ha anunciat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, que ha argumentat que les "circumstàncies personals dels expresidents canvien" amb el pas del temps, així com la "situació personal i individual de cadascun". "Factors com estar en actiu, l'edat o la salut requereixen necessitats i atencions diferents", anota l'executiu per justificar aquest acord.

La llei i el decret que es va aprovar el 2003 ja preveu drets econòmics -articles 2 i 3- i mitjans personals i materials -article 6- a disposició dels expresidents per fer front a les seves necessitats vitals. Segons ha puntualitzat Artadi, no hi ha cap modificació de la normativa, sinó que simplement el Govern acorda que tots els seus departaments podran realitzar les actuacions oportunes dins les seves competències per garantir l'atenció i el seu suport a les persones implicades.

Els expresidents afectats, per tant, són Jordi Pujol -que va renunciar als drets arran de les seves confessions-, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas i Carles Puigdemont, exiliat a Waterloo. Artadi ha assegurat que la mesura té a veure amb "l'evolució de la malaltia" de Maragall. En el cas del líder de JxCat, va sol·licitar les prerrogatives quant a personal, però va renunciar al sou perquè ja percebia el de diputat al Parlament. Tot i això, la cambra catalana li va retirar la remuneració en aplicació de la interlocutòria del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que el va suspendre provisionalment de la seva condició de diputat.