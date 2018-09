El Govern enviarà un representant a la comissió del Congrés que discutirà el finançament autonòmic

Hi haurà un representant català a la comissió del Congrés encarregada de debatre la reforma del finançament autonòmic. A diferència del que havia decidit la passada legislatura, la Generalitat ha decidit concedir un gest al govern del PSOE i hi enviarà un subdirector general. "Anirà només a escoltar i és un càrrec de perfil tècnic", remarquen fonts de l'executiu consultades per l'ARA. La notícia l'ha fet pública la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha avançat que la primera reunió del grup de treball es farà abans d'acabar el mes de setembre.

En els últims mesos, el Govern s'havia negat sistemàticament a acudir a òrgans multilaterals. De fet, no ha participat en cap de les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera que s'han fet aquest 2018. Precisament en una de les últimes trobades entre la ministra d'Hisenda i els consellers econòmics de les autonomies va sortir la idea de crear una comissió al Congrés per estudiar el nou model de finançament.

El govern espanyol fa mesos que demana a la Generalitat un gest polític, reincorporant-se als òrgans multilaterals, ara que també s'han posat en marxa les comissions bilaterals. De moment, el Govern ha accedit a aquest gest amb un càrrec de perfil tècnic, i fonts de l'executiu insisteixen que el marc polític en el qual fien tota la negociació és el bilateral. El dia 25 de setembre el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, serà el màxim representant de la Generalitat en la comissió mixta d'afers econòmics i fiscals, on ja ha anunciat que reclamarà a l'Estat el pagament dels més de 7.600 milions d'euros en incompliments.